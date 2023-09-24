أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار جواز سفر بدل فاقد، وما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة لإتمام الخدمة؟، فيُمكن الشخص استخراج جواز سفر بدل فاقد عبر البوابة الإلكترونية “أبشر”.

الجوازات توضح إجراءات وكيفية استخراج جواز سفر بدل فاقد؟ وطريقة تجديد آخر منتهي

جواز سفر بدل فاقد

كشفت الجوازات السعودية أنه يمكن للشخص أن يتقدم ببلاغ عن فقدان جواز السفر من خلال خدمة تواصل، بعد ذلك عليه حجز موعد لخدمة تجديد جواز السفر، ثم مراجعة قسم الفقدان، أو يمكنك الاطّلاع على هذا الرابط.

استخراج جواز سفر بدل فاقد

يمكن للمستفيدين استخراج بدل فاقد لجواز السفر من خلال إتباع هذه الخطوات التالية:

تقديم طلب بلاغ على خدمة “تواصل”.

حجز موعد على لتجديد جواز السفر.

يقوم بعد ذلك بمراجعة قسم الفقدان.

كيف طريقة استخراج جواز بدل فاقد ؟ — Shareefa Ahmed (@ShareefaAhmed5) September 22, 2023

خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني

كما أوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي “إكس” عن كيفية تجديد جواز السفر عبر “منصة أبشر” للمواطنين الذي يزيد عمرهم عن 21 عامًا وهذه الخطوات كالتالي:

تسديد رسوم الجواز.

ثم تسجيل الدخول على “منصة أبشر“.

اضغط على “خدماتي” ثم “خدمات”.

ثم النقر على “الجوازات”.

اضغط “تجديد الجواز إلكتروني”.

حدد “طلب تجديد الجواز”

حدد مدة الجواز.

اضغط على مربع “الموافقة على الشروط والأحكام”.

إدخال عنوان تسليم الجواز.

التأكد من صحة البيانات المسجلة واضغط على الإقرار.

تسديد رسوم توصيل الجواز.

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن وجود ختم خاص بمناسبة اليوم الوطني 93، وتعد تلك المبادرة هي واحدة من برامج الاحتفال بالزائرين والمقيمين عن المغادرة أو القدوم إلى المملكة من خلال المنافذ الدولية للسعودية، والختم يحمل شعار اليوم الوطني السعودي 93.