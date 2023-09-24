الجوازات السعودية تكشف عن إجراء جديد للاحتفال بـ اليوم الوطني الـ93

بمناسبة اليوم الوطني 93، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن توفير “ختمًا خاصًا” لذلك الحدث الأكبر في المملكة، وهذه المبادرة هي واحدة من البرامج التي وضعتها وزارة الداخلية للاحتفال باليوم الوطني مع القادمين لزيارة المملكة أو للمغادرين عن طريق المنافذ الدولية، ويتم توثيق الجوازات الخاصة بالمسافرين بشعار اليوم الوطني، حتى تكون ذكي جميلة على جوازات السفر بهذا الختم.

ختم اليوم الوطني السعودي الـ93

حرصت المديرية العامة للجوازات السعودية على خلق انطباع جميل وذكرى طيبة لدى المسافرين المغادرين والمسافرين من خلال منافذ السعودية الدولية، لذلك أصدرت “ختمًا خاصًا” بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، بعنوان “نحلم ونحقق” يزين جواز السفر عند توثيقه بهذا الختم.

وشاركت وزارة الداخلية في فعاليات اليوم الوطني 93 من خلال شعار “عز الوطن 2″، وتعرض مقطع فيديو يوثق حضور المواطنين للمعرض، حيث يتميز مبنى الوزارة في الرياض بتصميم هندسي جميل مغطى باللون الأخضر لها تأثير فريد في احتفالات اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية، كما شاركت في العديد من العروض العسكرية في بعض ميادين المملكة، بالإضافة إلى تزيين العديد من الأماكن والمدن والمحافظات، احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة والإعلان عن أن المستقبل آمن في الوطن الأم.