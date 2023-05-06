الجامعة السعودية الإلكترونية تُطلق رسميًا التخصصات المزدوجة والفرعية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن تقديم التخصصات المزدوجة والفرعية الجديدة وفق برنامج “التخصص المزدوج”، الذي يقدم للطلاب برنامج أكاديمي للحصول على تخصص مختلف بجانب التخصيص الرئيسي الذي حصل عليه، وهو ما يُطلق عليه التخصص الفرعي.

البرامج الفرعية والمزدوجة

وتوفر الجامعة دراسة تخصص تقنية المعلومات كتخصص أساسي آخر للتخصص المالي، وعند اختيار تخصص إدارة الأعمال يكون التخصص الرئيسي الثاني له هو الصحة العامة، كما بينما قدمت الجامعة التخصص الفرعي للصحة العامة كتخصص آخر لتخصص إدارة أعمال.

أهداف المبادرة

وأوضحت الجامعة أن تستهدف من إطلاق التخصصات الفرعية والمزدوجة توفير المتطلبات الأساسية للطلاب، وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة في وقت واحد، مع اتساع المسارات المهنية في المستقبل لهم، بالإضافة إلى تلبية متطلبات سوق العمل للكفاءات في جميع التخصصات المتعددة.

توفير الخبرة وتخصصات سوق العمل

وتدعم التخصصات أيضًا ما يطلبه سوق العمل في ظل التطور السريع في كافة المجالات، وبالتالي تمكين الطلاب من اكتساب المهارات المطلوبة، مع توفير فرص دراسة في هذه التخصصات المناسبة لميول الطلاب وتطلعاتهم، وزيادة استعداد الكلية للخريجين لسوق العمل ورفع النتائج التعليمية الأساسية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الجامعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، استعدادًا لأداء الاختبارات النهائية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم بدء الاستعداد لاستقبال الطلاب الجُدد للعام الدراسي الجديد القادم.