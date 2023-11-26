خدمات

“التقويم الدراسي” مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445 وإجازة يوم التأسيس

محمد عثمان

عاد الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة في المملكة العربية السعودي والتي تقوم بتقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية حيث يشمل كل فصل على إجازة نهاية الترم إضافة إلى عدد من الإجازات والتي تكون إجازة مطولة أو إجازة منتصف الفصل إضافة إلى الاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية، ويضم الفصل الدراسي الثاني هذا العام عدد كبير من الإجازات التي كشف عنها التقويم الدراسي للطلاب.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

إجازات الفصل الدراسي الثاني- المصدر صحيفة سبق الإلكترونية

كانت إجازة الفصل الأول انتهت يوم السبت 5/12 وعاد الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة صباح يوم الأحد ويتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازات عدة تساعد الطلاب على استكمال الدراسة بنشاط والتي يتم توزيعها على مدار عدة الفصل كاملا تبدأ تلك الإجازات بالإجازة المطولة الأولى (6/4) تليها إجازة منتصف الفصل فيما يشهد إجازة مطولة ثانية قبل إجازة نهاية الترم ويوم التأسيس، وتأتي الإجازات في الترم الثاني كالتالي:

العنوان التاريخ
إجازة مطولة 4/6/1445
إجازة منتصف الفصل الدراسي 22/6/1445-2/7/1445
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/7/1445
إجازة يوم التأسيس 1445/8/12

تستمر الدراسة في كل فصل دراسي مدة 3 أشهر إذ من المنتظر أن يبدأ الفصل الثاني من يوم 5/12 ويستمر حتى يوم 8/12 وتأتي إجازة يوم تأسيس المملكة مع بداية إجازة الترم الثاني حيث أعلنت وزارة التعليم في التقويم الدراسي أن إجازة يوم التأسيس ستكون مع بداية إجازة الفصل الثاني وذلك من يوم 1445/8/12 حيث تستمر إجازة الترم الثاني لمدة 10 أيام ويعود الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة يوم 8/22 الموافق 3 مارس 2024.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد عثمان
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.


من مقالات الكاتب:
ما هي طريقة شراء تذاكر الأردن وقطر وأسعارها بنهائي كأس آسيا 2024؟
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.