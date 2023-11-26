“التقويم الدراسي” مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445 وإجازة يوم التأسيس
عاد الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة في المملكة العربية السعودي والتي تقوم بتقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية حيث يشمل كل فصل على إجازة نهاية الترم إضافة إلى عدد من الإجازات والتي تكون إجازة مطولة أو إجازة منتصف الفصل إضافة إلى الاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية، ويضم الفصل الدراسي الثاني هذا العام عدد كبير من الإجازات التي كشف عنها التقويم الدراسي للطلاب.
كانت إجازة الفصل الأول انتهت يوم السبت 5/12 وعاد الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة صباح يوم الأحد ويتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازات عدة تساعد الطلاب على استكمال الدراسة بنشاط والتي يتم توزيعها على مدار عدة الفصل كاملا تبدأ تلك الإجازات بالإجازة المطولة الأولى (6/4) تليها إجازة منتصف الفصل فيما يشهد إجازة مطولة ثانية قبل إجازة نهاية الترم ويوم التأسيس، وتأتي الإجازات في الترم الثاني كالتالي:
|العنوان
|التاريخ
|إجازة مطولة
|4/6/1445
|إجازة منتصف الفصل الدراسي
|22/6/1445-2/7/1445
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/7/1445
|إجازة يوم التأسيس
|1445/8/12
تستمر الدراسة في كل فصل دراسي مدة 3 أشهر إذ من المنتظر أن يبدأ الفصل الثاني من يوم 5/12 ويستمر حتى يوم 8/12 وتأتي إجازة يوم تأسيس المملكة مع بداية إجازة الترم الثاني حيث أعلنت وزارة التعليم في التقويم الدراسي أن إجازة يوم التأسيس ستكون مع بداية إجازة الفصل الثاني وذلك من يوم 1445/8/12 حيث تستمر إجازة الترم الثاني لمدة 10 أيام ويعود الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة يوم 8/22 الموافق 3 مارس 2024.