“التقويم الدراسي” مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445 وإجازة يوم التأسيس

عاد الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة في المملكة العربية السعودي والتي تقوم بتقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية حيث يشمل كل فصل على إجازة نهاية الترم إضافة إلى عدد من الإجازات والتي تكون إجازة مطولة أو إجازة منتصف الفصل إضافة إلى الاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية، ويضم الفصل الدراسي الثاني هذا العام عدد كبير من الإجازات التي كشف عنها التقويم الدراسي للطلاب.

إجازات الفصل الدراسي الثاني- المصدر صحيفة سبق الإلكترونية

كانت إجازة الفصل الأول انتهت يوم السبت 5/12 وعاد الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة صباح يوم الأحد ويتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازات عدة تساعد الطلاب على استكمال الدراسة بنشاط والتي يتم توزيعها على مدار عدة الفصل كاملا تبدأ تلك الإجازات بالإجازة المطولة الأولى (6/4) تليها إجازة منتصف الفصل فيما يشهد إجازة مطولة ثانية قبل إجازة نهاية الترم ويوم التأسيس، وتأتي الإجازات في الترم الثاني كالتالي:

العنوان التاريخ إجازة مطولة 4/6/1445 إجازة منتصف الفصل الدراسي 22/6/1445-2/7/1445 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/7/1445 إجازة يوم التأسيس 1445/8/12

تستمر الدراسة في كل فصل دراسي مدة 3 أشهر إذ من المنتظر أن يبدأ الفصل الثاني من يوم 5/12 ويستمر حتى يوم 8/12 وتأتي إجازة يوم تأسيس المملكة مع بداية إجازة الترم الثاني حيث أعلنت وزارة التعليم في التقويم الدراسي أن إجازة يوم التأسيس ستكون مع بداية إجازة الفصل الثاني وذلك من يوم 1445/8/12 حيث تستمر إجازة الترم الثاني لمدة 10 أيام ويعود الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة يوم 8/22 الموافق 3 مارس 2024.