رابط التسجيل في حج وزارة الدفاع 1444 والشروط المطلوبة

التسجيل في حج وزارة الدفاع من الأمور التي تهم الكثيرون من منتسبي الوزارة خلال الفترة الجارية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم حج 2023 حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة على الأول من ذي الحجة، ويرغب عدد من الراغبين في أداء مناسك الحج وهوأحد فرائض الإسلام الخمس بالتسجيل الذي إتاحته الوزارة عبر شبكة الإنترنت، حيث خصصت رابط إلكتروني مباشر يتم خلاله التسجيل بإدخال المعلومات بشكل دقيق، وفي إطار ذلك أوضحت الوزارة أن التسجيل يتم بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

التسجيل في حج وزارة الدفاع 1444

جرت العادة في كل عام قيام وزارة الدفاع السعودية بفتح باب التسجيل في الحج أمام منتسبيها، فقد تم تفعيل رابط مباشر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة يتم خلاله إتمام خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع، وجاءت الخطوات الواجب اتباعها من جانب الراغبين في أداء أحد أركان الأسلام الخمس كما يلي:

الولوج إلى رابط التسجيل في حج وزارة الدفاع. الانتقال من الواجهة الرئيسية للموقع إلى تبويب تسجيل الحج. يتم إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والخاصة بالشخص الراغب في التسجيل. تدوين رقم الهوية في المكان المحدد له. تدوين الرقم العام لنظام وزارة الدفاع التابع للشخص في المكان المحدد له بشكل دقيق. إدخال كلًا من رقم الجوال لسرعة التواصل وموعد التعيين الخاص بالالتحاق بالوزارة. كتابة كود التحقق المرئي بشكل صحيح داخل المكان المحدد له. إنهاء كافة الخطوات ثم النقر على أيقونة تسجيل لإرسال الطلب.

ومن الجدير بالذكر إتمام خطوات التسجيل من خلال الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لـ وزارة الحج والعمرة، حيث يتم اتباع الخطوات مع التأكيد على تدوين رقم المقدم للطلب في وزارة الدفاع السعودية.

شروط القبول في حج وزارة الدفاع

حرصت الوزارة على وضع عدد من الضوابط والشروط الواجب توافرها قبل الشروع بالتسجيل عبر الإنترنت، التي وفقًا لمدى توافرها لدى الشخص الراغب في أداء مناسك الحج هذا العام يتم قبول طلبه من جانب الوزارة، وقد تم حصر تلك الشروط فيما يلي: