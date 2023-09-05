التسجيل في برنامج الولاء الوظيفي “دوم” لمُوظفي القطاع العام والاستفادة من العروض الحصرية والنقاط وكيفية استبدالها

اليوم (الاثنين) 19 صفر 1445 هجري المُوافق 4 سبتمبر / أيلول 2023 ميلادي تم الإعلان من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية عن تدشين برنامج الولاء الوظيفي “دوم” للقطاع الحكومي، وبعد الإعلان عن هذا الخبر كان هُناك تساؤلات عِدة ذات صِلة بهذا الشأن، وأبرزها “ما هي طريقة التسجيل في برنامج الولاء الوظيفي دوم لمُوظفي القطاع العام؟”، وبدوره “نجوم مصرية” سوف يُجيب تفصيلاً على هذا السؤال.

“الموارد البشرية” تُغرد عبر X

من قبل “وزارة الموارد البشرية” تم التغريد من خلال الحساب الرسمي عبر مِنصة تويتر للتدوينات القصيرة عن تفاصيل البرنامج، وجاء الإعلان كالآتي:

“#دوم لمُوظفي القطاع العام

#لأنك_غير حمل تطبيق #دوم واستمتع بكل المزايا لك ولعائلتك”

خطوات التسجيل في برنامج دوم للقطاع الحكومي

يُمكنكم التسجيل في برنامج الولاء الوظيفي “دوم” بكل سهولة عبر بعض الخطوات القلائل، وتم الإشارة إلى أنه يُمكن تنزيل تطبيق دوم Doam لأجهزة الأندرويد عبر متجر Goole Play، أو تنزيله لهواتف الآيفون التي تعمل بنظام الـ IOS عبر متجر App Store، ومن ثَم إتباع الخطوات الآتي ذكرها:

فتح التطبيق عبر الجوال.

النقر على خيار “ابدأ الآن”.

بعد ذلك يتم النقر على تبويب “التالي”.

يتبع ذلك إرفاق “البريد الإلكتروني” في الحقل المُخصص لذلك.

سوف يتم إدراج طافة البيانات المطلوبة في الحقلو المُخصصة.

بعد التسجيل سوف يتم تصفح خيار “خصومات” وأيضاً “الأقسام”.

يتم اختيار “التاجر” ومن ثَم “تحديد العرض” واستبدال النقاط.

نقاط وقسائم برنامج الولاء الوظيفي “دوم”

بمُجرد التسجيل عبر “تطبيق دوم” من خلال الجوال سوف يحصل المُستخدم على نقاط ترحيبية بقيمة 1000 نقطة، ويُمكن استخدام تِلك النقاط واستبدالها بالعروض والخصومات الحصرية، وسوف يحصل المُستخدم أيضاً على نقاط إضافية بشكل شهري، وبعد استبدال القسائم يُمكن الاستفادة من: