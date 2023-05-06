خطوات التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي المستجدين 1445

وفقا لإعلان وزارة التعليم فإن التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي يبدأ خلال ساعات قليلة من الْآنَ، حيث يحصل ولي الأمر على رابط التسجيل من طريق رسائل الجوال، وذلك للطلاب الذين أتموا عمر القبول فقط، ومن خلال خطوات بسطية يستطيع أن يطلع إلى المدارس القريبة من محل الإقامة، ويسجل بيانات الطالب، وقد أكدت الوزارة أن طريقة التسجيل المتبعة للعام الجديد تتمتع بالعديد من المميزات؛ من حيث توافر بيانات دقيقة للطلاب المستجدين، دخول آمن لبوابة التسجيل عن طريق النفاذ الوطني، إضافة لذلك سرعة متابعة ومعالجة الطلبات، وفيما يلي نقدم شرح تفصيلي لخطوات التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين.

التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي

أكدت وزارة التعليم أن تسجيل أول ابتدائي لهذا العام سيكون مختلف عن الأعوام الماضية؛ حيث كان التسجيل يتم عن طريق حساب ولي الأمر في نظام نور، ولكن هذا العام اعتمدت الوزارة التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي؛ نظرا لتخفيف الضغط والازدحام لعمليات القبول والتسجيل قبل بداية العام الدراسي، حصول كل طالب على فرصة عادلة للتسجيل بالمدارس، وأخيرا تنظيم عملية التسجيل، مشيرة إلى أن التسجيل بالطريقة الآتية:

الدخول إلى رابط التسجيل الإلكتروني الذي ترسله الوزارة إلى لي الأمر من الهاتف الشخصي. التسجيل في البوابة والدخول عن طريق النفاذ الوطني. إدخال بيانات حساب أبشر (اسم المستخدم وكلمة المرور). العمل على تحديد الابن الذي أتم عمر القبول بالصف الأول الابتدائي، وإدراج بيانات السكن. تسجيل رغبات المدارس من القائمة المتاحة. تقديم الطلب والتأكد من القبول.

تعرّف على آلية "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي تُتيح لأولياء أمور الطلبة تسجيل أبنائهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي. pic.twitter.com/ApurYjSI09 — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) May 5, 2023

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي

يبدأ تسجيل أول ابتدائي في المدارس الحكومية في خلال ساعات قليلة من الآن؛ حيث أعلنت وزارة التعليم عن موعد بداية التسجيل الطلاب المستجدين، الذي يبدأ 17 شوال 1444، وهو ما يوافق 6 مايو 2023، ويستمر التسجيل متاح أمام كافة المقبولين الذين أتموا السن القانوني حتى 28 شوال، كما حددت الوزارة أيضا مواعيد التسجيل بالمدارس الأهلية والأجنبية والعالمية للطلاب الذين لم يلتحقوا بالمدارس الحكومية، كذلك موعد تسجيل مدارس تحفيظ القرآن، كالتالي:

المدارس بداية تسجيل أول ابتدائي موعد انتهاء التسجيل مدارس تحفيظ القرآن يبدأ التسجيل عبر نظام نور اعتبارا من 22 ذو القعدة 1444 ينتهي تسجيل أول ابتدائي بمدارس تحفيظ القرآن في 4 ذو الحِجَّة 1444 المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية يبدأ تسجيل أول ابتدائي في نظام نور في 22 ذو القعدة 1444 ينتهي في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول.

نظام نور للطلاب

أطلقت وزارة التعليم رابط نظام نور لتوفير الخِدْمَات التعليمية للطلاب؛ من التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي للمستجدين، والانتقال من مدرسة لأخرى، وتسجيل الروضة، ومتابعة التقييم والمستوى الدراسي، وفي سبيل الحصول على ذلك، مكنت ولي الأمر من دخول نظام نور الإلكتروني؛ حيث ينشئ حساب شخصي، ثم يسجل الدخول ويستفيد بالخدمة المطلوبة، هذا لتوفير وقت ولي الأمر عند تسجيل الأبناء، وتقليل الازدحام المشهود من قبل في عملية القبول والتسجيل بالعام الدراسي الجديد، فضلا عن متابعة مستوى الأبناء دون عناء التواجد بالمدارس.