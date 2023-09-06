“التربية السورية” إعلان نتائج سبر المتفوقين 2023-2024 للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 أيلول 2023 قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإعلان رسميا عن أسماء المقبولين بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023-2024 في كافة المدن والمحافظات السورية للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي، وكانت وزارة التربية السورية قد أعلنت منذ عدة أسابيع عن فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين إلكترونيا عبر موقع رسمي تابع لوزارة التربية، وقد أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي.

موقع وزارة التربية السورية

تعليمات القبول بمدارس المتفوقين 2023

قامت وزارة التربية السورية بالإعلان رسميا عن شروط القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد من خلال بيان رسمي قامت الوزارة بالإعلان عنه، ويشمل هذا البيان شروط القبول بمدارس المتفوقين للصف السابع الأساسي والصف الأول الثانوي، وتشمل هذه التعليمات ما يأتي:

يتم قبول الطلاب الحاصلين على مجموع 3100 في مرحلة إتمام شهادة التعليم الأساسي للالتحاق بمدارس المتفوقين دون خضوعهم للاختبار الكتابي.

يقيل الطلاب الحاصلين على مجموع 3100 في شهادة التعليم الشرعي في المواد الأساسية المقررة عليهم، وهى مواد “اللغة العربية والرياضيات والاجتماعيات والعلوم العامه واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والعقيدة”.

بالنسبة للالتحاق بالصف السابع الأساسي يقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 1800 في الصف السادس الأساسي.

يقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 2800 للالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين.

استخراج نتائج السبر 2023

يمكن لجميع الطلاب المتقدمين في اختبارات مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023- 2024م الاستعلام عن نتائج القبول من خلال موقع وزارة التربية السورية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية.

تحديد الصف الدراسي سواء الصف السابع أو العاشر.

اختيار المحافظة التابع لها.

سوف يتم تحميل ملف النتيجة وهو عبارة عن ملف أكسيل وذلك حتى يمكن لجميع الاستعلام عن النتيجة.

هذا وقد قامت وزارة التربية السورية بتحديد موعد إجراء الاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي يوم الثلاثاء الـموافق 29 من شهر آب الماضي في تمام الساعة الثامنة صباحا على أن ينتهي الامتحان في تمام الساعة العاشرة لكلا الصفين معاً، هذا وقد أعلنت وزارة التربية السورية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج السبر ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 6 أيلول وحتى الخميس الموافق 7 أيلول.