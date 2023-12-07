تحرص المملكة العربية السُّعُودية على توفير الرعاية الصحية للمقيمين على أراضيها، وذلك بواسطة توفير التأمين الطبي لهم بأسعار مناسبة، ويحتاج المقيمين في المملكة إلى التأمين الطبي فهو شرط أساسي لتجديد الإقامة، لذلك فإنهم يحتاجون إلى التأكد من أسعاره واختيار أفضل عرض يتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم.

الشركة الحد الأدنى للتأمين الحد الأعلى للتأمين وفا 261 ريال سعودي 16730 ريال سعودي الصقر 251 ريال سعودي 4250 ريال سعودي سلامة 230 ريال سعودي 1500 ريال سعودي سوليدرتي 225 ريال سعودي 494 ريال سعودي اتحاد الخليج 308 ريال سعودي 2100 ريال سعودي بروج 205 ريال سعودي 2000 ريال سعودي الفرع العربي 215 ريال سعودي 2750 ريال سعودي

أهمية التأمين الطبي للمقيم في السعودية

يُعد التأمين الطبي للمقيم في السُّعُودية أمرًا ضروريًا للأسباب الأتية:

التأمين الصحي شرط أساسي لإصدار وتجديد الإقامة لأسرة المقيم. التأمين الطبي يسهل الحصول على خصومات على الخِدْمَات الطبية. يمكنك عن طريق التأمين الطبي الحصول على تأشيرة دخول متعددة. ضمان الحصول على الرعاية الصحية في حالة الإصابة أو المرض. تلافي وتجنب دفع ثمن العلاج الباهظة. تحسين جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المقيم مما يسهم في زيادة الإنتاجية. تقديم العلاج للأفراد غير القادرين على تحمل ثمن العلاج. التأمين الطبي للمقيم، يشمل ثمن الفحوصات والكشف، بالاضافة الى العلاج النفسي والجسدي، وصرف الأدوية. توفير الاستقرار النفسي للمقيم وعائلته لتجنب دفع مصاريف العلاج العالية.

طريقة التسجيل في منصة تأميني أون لاين

منصة تاميني هي منصة إلكترونية تقدم خدمات التأمين الطبي في السعودية. وتوفر المنصة مجموعة متنوعة من خطط التأمين الطبي التي تلبي احتياجات الأفراد والمنشآت، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

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وختاما: قدمنا في هذا المقال التأمين الطبي للمقيمين في السعودية: أسعاره وأهميته وطريقة التسجيل 1445.