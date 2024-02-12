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“التأمينات” تكشف هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي أم لا؟

لبنى محمد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مدى تأثير امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر على استحقاق المستفيد من معاش التقاعد، حيث جاء هذا ردًا على أحد المستفيدين على حساب المؤسسة الرسمي، إليكم التفاصيل.

"التأمينات" تكشف هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي؟

المؤسسة العامة للتأمينات

وضحت المؤسسة العامة لأحد المستفيدين على منصة أكس، حيث يقول «أنني أحصل على راتب التقاعد من راتب والدي بعد أن توفاه الله، وأرغب في فتح مؤسسة خاصة بي، هل ذلك يؤثر على المعاش؟» فجاء الرد وهو لا يؤثر على حصول المستفيد على المعاش التقاعدي.

"التأمينات" تكشف هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي؟

أنواع معاشات التقاعد بالسعودية

يوجد أكثر من نوع من معاشات التقاعد بالمملكة، تعّرف عليهم:

"التأمينات" تكشف هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي؟

  • معاش التأمين ضد التعطل عن العمل: يُسمى هذا المعاش بمعاش ساند وهذا النوع يهدف إلى توفير المعاشات الشهرية للمواطنين بالسعودية وذلك في حالة التعطل عن العمل لأسباب وظروف خارجة عن إرادته، وأخيرًا هذا المعاش يُقدم الحد الأدنى من الراتب الأساسي للمستفيد.
  • المعاشات التقاعدية: يُعتبر هذا الأكثر شهرةً من بين الأنواع الأخرى على المواطنين بالمملكة حيث يقوم المواطن بدفع نسبة 9% من الراتب بشكل شهري وعند وصول الموظف لسن التقاعد يحصل على المعاش التقاعدي.
  • معاش الأخطار المهنية: يُقدم هذا النوع الرعاية الصحية للمشتركين طبقا لإحتياج صحتهم وهذا يتم في حالة تعرض الاشخاص لإصابة خلال مزاولة المهنة أو الإصابة بمرض مُفاجئ حيث يُقدم هذا المعاش لكافة المشتركين بقيمة نصف دخلهم لآخر 3 آشهر قبل التعرض للإصابة أو المرض.

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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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