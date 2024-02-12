“التأمينات” تكشف هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي أم لا؟

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مدى تأثير امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر على استحقاق المستفيد من معاش التقاعد، حيث جاء هذا ردًا على أحد المستفيدين على حساب المؤسسة الرسمي، إليكم التفاصيل.

المؤسسة العامة للتأمينات

وضحت المؤسسة العامة لأحد المستفيدين على منصة أكس، حيث يقول «أنني أحصل على راتب التقاعد من راتب والدي بعد أن توفاه الله، وأرغب في فتح مؤسسة خاصة بي، هل ذلك يؤثر على المعاش؟» فجاء الرد وهو لا يؤثر على حصول المستفيد على المعاش التقاعدي.

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