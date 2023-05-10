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التأمينات الاجتماعية توضح شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

مصطفى شاهين

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن هناك مجموعة من الشروط الهامة لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

التامينات الاجتماعية

خطوات الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

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يمكن الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية كما يلي:-

  • ثم يتم الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
  • بعدها يتم تحديد “التأمينات أون لاين”.
  • ثم بعدها يتم اختيار خدمة “التحقق من الاشتراك في النظام”.
  • وعليه يتم كتابة رقم الهوية في الحقل المخصص.
  • لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالاشتراك.

شروط ضم مدد الاشتراك

شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط الهامة لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع وفقًا للأتي:-

  • يجب وأن يتقدم المشترك بطلب قبل انتهاء خدمته.
  • ألا تقل المدة التي يريد ضمها عن سنه.
  • لا يزيد سن المشترك عن 59 عامًا.
  • عدم استلام المشترك عن هذه المدة مكافأة أو معاشاً.
  • ألا يكون مستحق للمعاش بسبب العجر.
  • ألا تكون فترة الاشتراك المخصومة مددًا اعتبارية او مكملة لاستحقاق المعاش.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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