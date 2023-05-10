التأمينات الاجتماعية توضح شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن هناك مجموعة من الشروط الهامة لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية كما يلي:-

الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

ثم يتم الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعدها يتم تحديد “التأمينات أون لاين”.

ثم بعدها يتم اختيار خدمة “التحقق من الاشتراك في النظام”.

وعليه يتم كتابة رقم الهوية في الحقل المخصص.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالاشتراك.

شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط الهامة لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع وفقًا للأتي:-