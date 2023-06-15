التأمينات الاجتماعية تبين كيفية احتساب المدة الاعتبارية للمعاش

قام أحد المتابعين بطرح سؤال عن كيفية احتساب المدة الاعتبارية للمعاش؛ فقامت التأمينات الإجابة عن هذا السؤال، حيث قال: تبقى لي خمس سنوات وأصل لسن الستين عامًا، وقد قضيت120شهرًا في الخدمة، والنظام يقول تدفع مبلغ المدة المكملة بنظام الكاش أو التقسيط؛ فهل سيتم احتساب المبلغ الذي أقوم بدفعه كاش أو أقساط على الراتب الذي اتقاضاه الآن أم على راتب المعاش؟

وردت التأمينات معبرة أن المدة الاعتبارية هي المدة لاستحقاق المعاش، ويمكن أن تتم دفعها بشكل كامل في صورة كاش أو عن طريق أقساط شهرية من قيمة المعاش بنسبة 25% من المعاش، على أن تكون المدة الاعتبارية للسائل أربعين شهرًا.

تصريحات جديدة لخدمة “العناية بالعملاء”

أعلنت خدمة العناية بالعملاء التابعة للتأمينات الاجتماعية شروط الاستفادة من المعاش في حالة العجز، حيث صرحت أنه يمكن الاستفادة من المعاش بشكل كامل إذا كنت غير قادر على العمل ولديك عجز كامل يمنعك من الكسب وذلك من خلال التقارير الخاصة من الأطباء حتى يزول هذا العجز.

شروط صرف معاش التقاعد

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات عدة شروط لتقاضي المعاشات، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

وصول المشترك لسن الستين أو ما بعد الستين.

لابد من التوقف عن أي عمل خاضع للنظام.

أن يعمل داخل النظام من مدة تتراوح من ٦٠شهرًا كحد أدنى إلى ١٢٠ شهرًا، كما يمكنك إضافة مدة اعتبارية وذلك بعد تجاوز سن الستين.

بشرى من التأمينات حول موعد صرف المعاشات بسبب العيد

أعلنت التأمينات عبر الموقع الرسمي لتويتر أنه سيتم تقديم موعد صرف المعاشات لشهر يوليو، وذلك حتى لا يتعارض الموعد الحقيقي مع إجازة عيد الأضحى، على أن يتم صرف المعاشات بتاريخ 25 يونيو 2023 الموافق يوم الثلاثاء.

كم رسوم التأمينات الاجتماعية للمقيمين؟

أتاحت التأمينات خدمة التسجيل الإلكتروني بها وذلك للمقيمين بها عن طريق تسجيل مشترك غير سعودي جديد، حيث تبلغ نسبة التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين 2%، ويتم دفعها من خلال صاحب العمل، وذلك وفقًا لما أعلنته التأمينات الاجتماعية عبر الموقع تويتر الرسمي.