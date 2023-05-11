“التأشيرات الإلكترونية”.. موقع الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444 للمقيمين بالسعودية

رابط الاستعلام عن زيارة عائلية أصبح يبحث عنه الكثير من المقيمين داخل المملكة، فيمكن لأي من المقيمين بالمملكة الاستعلام عن زيارة عائلية من خلال رقم الطلب للعام 1444، فقد أعلنت منصة التأشيرات مؤخرا عن رابط للمقيمين يمكنهم من خلاله الاستعلام عن الزيارة العائلية عن طريق رقم الطلب 1444، وهي تعد خدمة مميزة مقدمة من وزارة الخارجية السعودية في إطار الجهود المبذولة لخدمة الوافدين، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على هذا الرابط الذي يضمن سهولة الاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب التابعة لوزارة الخارجية.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية 1444

يُمكن للوافد التقدم بطلب الزيارة العائلية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية، وذلك بالدخول إلى منصة التأشيرات من هنا، وبعدها يتم إتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها عليك الضغط فوق أيقونة الخدمات للانتقال إلى صفحة الخدمات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.

قم بالضغط فوق تقديم طلب زيارة عائلية.

عليك ملء كافة البيانات المطلوبة منك بالنموذج وكذلك إدخال بيانات العائلة بالبيانات الصحيحة دون أخطاء.

وأخيرًا قم بالضغط فوق “تقديم الطلب”.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب وطباعته للاستعلام به لاحقًا.

قم بختم الطلب من صاحب العمل وبعدها سدد الرسوم لاستكمال الطلب بالغرفة التجارية والتي تصل إلى 200 ريال سعودي.

بعد الحصول على الموافقة سوف يصبح بإمكانك الحصول على التأشيرة العائلية بمنتهى السهولة واليسر.

شروط التقدم بطلب زيارة عائلية

قامت وزارة الخارجية السعودية بوضع مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها عند تقدم الوافدين بطلب الحصول على الزيارة العائلية وتتلخص الشروط في الآتي:

ضرورة وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى.

يجب أن تكون لدى المقيم إقامة سارية المفعول، كما يجب ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر.

ضرورة تقديم صورة جواز السفر، كما يجب أن يكون الجواز صالح لمدة حتى 6 أشهر.

يجب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأبناء، كذلك ضرورة تقديم عقد الزواج عند الرغبة باستقدام الزوجة مع الأبناء.

يجب أن تتوافر لدى المقيم كافة الأوراق والمستندات لقبول طلب الزيارة لأفراد الأسرة.

كم رسوم تأشيرة الزيارة العائلية 1444

قامت وزارة الخارجية السعودية بوضع رسوم محددة عند طلب يجب تسديدها بعد طلب الزيارة العائلية، وتختلف الرسوم بناءًا على مدة الزيارة ويكون الحد الأدنى للرسوم 2000 ريال سعودي وتتمثل تفاصيل الرسوم في التالي:

الرسوم التي تدفع عند الزيارة العائلية للمرة الأولى لمدة أسبوعين وحتى ثلاثة أشهر تكون 2000 ريال.

أما رسوم الزيارة لمدة عام كامل تكون 5000 ريال سعودي.

كذلك تكون رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين متتاليتين تكون 8000 ريال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسوم تدفع بالغرفة التجارية عقب الانتهاء من كافة الإجراءات وتقديم طلب الزيارة ويمكن الدفع نقدًا أو من خلال البطاقة الائتمانية، وهذه الرسوم قابلة للتغيير، حيث يتم إجراء التحديث لها بشكل دورية، و١لهذا يمكنك الاطلاع على الأحدث من خلال موقع وزارة الخارجية الرسمي من هنا.