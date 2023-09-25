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الاعياد القبطية في مصر لعام 2024 م – مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين 2024

محمد عبد الرازق

باليوم والتاريخ جميع الاعياد والمناسبات القبطية خلال عام 2024 الميلادي، أو 1740 / 1741 بالتاريخ القبطي.

- صورة 1 - الاعياد القبطية في مصر لعام 2024 م - مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين 2024

تتميز السنة القبطية بوجود الكثير من الاعياد والمناسبات المسيحية على مدار العام وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.

أعياد المسيحيين 2024 في مصر

التاريخ اليوم التاريخ القبطي اسم العيد او الاجازة
7 يناير الأحد 29 كيهك 1740 عيد الميلاد المجيد
15 يناير الاثنين 6 طوبة 1740 عيد الختان
20 يناير السبت 11 طوبة 1740 عيد الغطاس
22 يناير الاثنين 13 طوبة 1740 عرس قانا الجليل
16 فبراير الجمعة 8 أمشير 1740 دخول السيد المسيح الهيكل
26 فبراير الإثنين 18 أمشير 1740 بدء صوم يونان
29 فبراير الخميس 21 أمشير 1740 فصح يونان
11 مارس الإثنين 2 برمهات 1740 أول الصوم الكبير
19 مارس الثلاثاء 10 برمهات 1740 عيد ظهور الصليب المقدس
7 أبريل الأحد 29 برمهات 1740 عيد البشارة المجيد
26 أبريل الجمعة 18 برمودة 1740 ختام الصوم الأربعيني المقدس
27 أبريل السبت 19 برمودة 1740 سبت لعازر
29 أبريل الأحد 20 برمودة 1740 أحد الشعانين
2 مايو الخميس 24 برمودة 1740 خميس العهد
3 مايو الجمعة 25 برمودة 1740 الجمعة العظيمة
4 مايو السبت 26 برمودة 1740 سبت الفرح
5 مايو الأحد 27 برمودة 1740 عيد القيامة المجيد
6 مايو الإثنين 28 برمودة 1740 شم النسيم
12 مايو الأحد 4 بشنس 1740 أحد توما
1 يونيو السبت 24 بشنس 1740 دخول السيد المسيح مصر
13 يونيو الخميس 6 بؤونة 1740 عيد الصعود
23 يونيو الأحد 16 بؤونة 1740 عيد العنصرة
24 يونيو الإثنين 17 بؤونة 1740 بدء صوم الرسل
12 يوليو الجمعة 5 أبيب 1740 عيد القديسين بطرس وبولس
7 أغسطس الأربعاء 1 مسرى 1740 بدء صوم السيدة العذراء
19 أغسطس الاثنين 13 مسرى 1740 عيد التجلي
22 أغسطس الخميس 16 مسرى 1740 صعود جسد السيدة العذراء
11 سبتمبر الأربعاء 1 توت 1741 النيروز – رأس السنة القبطية
27 سبتمبر الجمعة 17 توت 1741 تذكار ظهور الصليب المقدس
25 نوفمبر الاثنين 16 هاتور 1741 بدء الصوم الميلادي
  • عيد القيامة المجيد هو أهم الأعياد القبطية، وهو عيد قيامة السيد المسيح من بين الأموات.
  • شم النسيم هو عيد قديم يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين، ويتزامن مع الاعتدال الربيعي.
  • عيد دخول السيد المسيح أرض مصر هو عيد تذكاري لعودة العائلة المقدسة إلى مصر هرباً من هيرودس.
  • عيد الصعود هو عيد تذكاري لصعود السيد المسيح إلى السماء بعد قيامته.
  • عيد العنصرة هو عيد تذكاري لحلول الروح القدس على التلاميذ بعد صعود السيد المسيح.
  • عيد دخول السيد المسيح أورشليم هو عيد تذكاري لدخول السيد المسيح إلى أورشليم قبل آلامه.
  • عيد التجلي هو عيد تذكاري لتجلي السيد المسيح أمام تلاميذه على جبل طابور.
  • عيد الصليب هو عيد تذكاري لاكتشاف الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح.
  • عيد دخول السيد المسيح مصر هو عيد تذكاري لعودة العائلة المقدسة إلى مصر هرباً من هيرودس.
  • عيد النيروز هو عيد رأس السنة القبطية.
  • عيد الميلاد المجيد هو عيد ميلاد السيد المسيح.
  • عيد الختان هو عيد تذكاري لختان السيد المسيح في اليوم الثامن من ميلاده.
  • عيد الغطاس هو عيد تذكاري لتعميد السيد المسيح في نهر الأردن.
  • عرس قانا الجليل هو عيد تذكاري لأول معجزة قام بها السيد المسيح في عرس قانا الجليل.
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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