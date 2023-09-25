الاعياد القبطية في مصر لعام 2024 م – مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين 2024
باليوم والتاريخ جميع الاعياد والمناسبات القبطية خلال عام 2024 الميلادي، أو 1740 / 1741 بالتاريخ القبطي.
تتميز السنة القبطية بوجود الكثير من الاعياد والمناسبات المسيحية على مدار العام وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.
أعياد المسيحيين 2024 في مصر
|التاريخ
|اليوم
|التاريخ القبطي
|اسم العيد او الاجازة
|7 يناير
|الأحد
|29 كيهك 1740
|عيد الميلاد المجيد
|15 يناير
|الاثنين
|6 طوبة 1740
|عيد الختان
|20 يناير
|السبت
|11 طوبة 1740
|عيد الغطاس
|22 يناير
|الاثنين
|13 طوبة 1740
|عرس قانا الجليل
|16 فبراير
|الجمعة
|8 أمشير 1740
|دخول السيد المسيح الهيكل
|26 فبراير
|الإثنين
|18 أمشير 1740
|بدء صوم يونان
|29 فبراير
|الخميس
|21 أمشير 1740
|فصح يونان
|11 مارس
|الإثنين
|2 برمهات 1740
|أول الصوم الكبير
|19 مارس
|الثلاثاء
|10 برمهات 1740
|عيد ظهور الصليب المقدس
|7 أبريل
|الأحد
|29 برمهات 1740
|عيد البشارة المجيد
|26 أبريل
|الجمعة
|18 برمودة 1740
|ختام الصوم الأربعيني المقدس
|27 أبريل
|السبت
|19 برمودة 1740
|سبت لعازر
|29 أبريل
|الأحد
|20 برمودة 1740
|أحد الشعانين
|2 مايو
|الخميس
|24 برمودة 1740
|خميس العهد
|3 مايو
|الجمعة
|25 برمودة 1740
|الجمعة العظيمة
|4 مايو
|السبت
|26 برمودة 1740
|سبت الفرح
|5 مايو
|الأحد
|27 برمودة 1740
|عيد القيامة المجيد
|6 مايو
|الإثنين
|28 برمودة 1740
|شم النسيم
|12 مايو
|الأحد
|4 بشنس 1740
|أحد توما
|1 يونيو
|السبت
|24 بشنس 1740
|دخول السيد المسيح مصر
|13 يونيو
|الخميس
|6 بؤونة 1740
|عيد الصعود
|23 يونيو
|الأحد
|16 بؤونة 1740
|عيد العنصرة
|24 يونيو
|الإثنين
|17 بؤونة 1740
|بدء صوم الرسل
|12 يوليو
|الجمعة
|5 أبيب 1740
|عيد القديسين بطرس وبولس
|7 أغسطس
|الأربعاء
|1 مسرى 1740
|بدء صوم السيدة العذراء
|19 أغسطس
|الاثنين
|13 مسرى 1740
|عيد التجلي
|22 أغسطس
|الخميس
|16 مسرى 1740
|صعود جسد السيدة العذراء
|11 سبتمبر
|الأربعاء
|1 توت 1741
|النيروز – رأس السنة القبطية
|27 سبتمبر
|الجمعة
|17 توت 1741
|تذكار ظهور الصليب المقدس
|25 نوفمبر
|الاثنين
|16 هاتور 1741
|بدء الصوم الميلادي
- عيد القيامة المجيد هو أهم الأعياد القبطية، وهو عيد قيامة السيد المسيح من بين الأموات.
- شم النسيم هو عيد قديم يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين، ويتزامن مع الاعتدال الربيعي.
- عيد دخول السيد المسيح أرض مصر هو عيد تذكاري لعودة العائلة المقدسة إلى مصر هرباً من هيرودس.
- عيد الصعود هو عيد تذكاري لصعود السيد المسيح إلى السماء بعد قيامته.
- عيد العنصرة هو عيد تذكاري لحلول الروح القدس على التلاميذ بعد صعود السيد المسيح.
- عيد دخول السيد المسيح أورشليم هو عيد تذكاري لدخول السيد المسيح إلى أورشليم قبل آلامه.
- عيد التجلي هو عيد تذكاري لتجلي السيد المسيح أمام تلاميذه على جبل طابور.
- عيد الصليب هو عيد تذكاري لاكتشاف الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح.
- عيد دخول السيد المسيح مصر هو عيد تذكاري لعودة العائلة المقدسة إلى مصر هرباً من هيرودس.
- عيد النيروز هو عيد رأس السنة القبطية.
- عيد الميلاد المجيد هو عيد ميلاد السيد المسيح.
- عيد الختان هو عيد تذكاري لختان السيد المسيح في اليوم الثامن من ميلاده.
- عيد الغطاس هو عيد تذكاري لتعميد السيد المسيح في نهر الأردن.
- عرس قانا الجليل هو عيد تذكاري لأول معجزة قام بها السيد المسيح في عرس قانا الجليل.