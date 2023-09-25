الاعياد القبطية في مصر لعام 2024 م – مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين 2024

باليوم والتاريخ جميع الاعياد والمناسبات القبطية خلال عام 2024 الميلادي، أو 1740 / 1741 بالتاريخ القبطي.

تتميز السنة القبطية بوجود الكثير من الاعياد والمناسبات المسيحية على مدار العام وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.

أعياد المسيحيين 2024 في مصر

التاريخ اليوم التاريخ القبطي اسم العيد او الاجازة 7 يناير الأحد 29 كيهك 1740 عيد الميلاد المجيد 15 يناير الاثنين 6 طوبة 1740 عيد الختان 20 يناير السبت 11 طوبة 1740 عيد الغطاس 22 يناير الاثنين 13 طوبة 1740 عرس قانا الجليل 16 فبراير الجمعة 8 أمشير 1740 دخول السيد المسيح الهيكل 26 فبراير الإثنين 18 أمشير 1740 بدء صوم يونان 29 فبراير الخميس 21 أمشير 1740 فصح يونان 11 مارس الإثنين 2 برمهات 1740 أول الصوم الكبير 19 مارس الثلاثاء 10 برمهات 1740 عيد ظهور الصليب المقدس 7 أبريل الأحد 29 برمهات 1740 عيد البشارة المجيد 26 أبريل الجمعة 18 برمودة 1740 ختام الصوم الأربعيني المقدس 27 أبريل السبت 19 برمودة 1740 سبت لعازر 29 أبريل الأحد 20 برمودة 1740 أحد الشعانين 2 مايو الخميس 24 برمودة 1740 خميس العهد 3 مايو الجمعة 25 برمودة 1740 الجمعة العظيمة 4 مايو السبت 26 برمودة 1740 سبت الفرح 5 مايو الأحد 27 برمودة 1740 عيد القيامة المجيد 6 مايو الإثنين 28 برمودة 1740 شم النسيم 12 مايو الأحد 4 بشنس 1740 أحد توما 1 يونيو السبت 24 بشنس 1740 دخول السيد المسيح مصر 13 يونيو الخميس 6 بؤونة 1740 عيد الصعود 23 يونيو الأحد 16 بؤونة 1740 عيد العنصرة 24 يونيو الإثنين 17 بؤونة 1740 بدء صوم الرسل 12 يوليو الجمعة 5 أبيب 1740 عيد القديسين بطرس وبولس 7 أغسطس الأربعاء 1 مسرى 1740 بدء صوم السيدة العذراء 19 أغسطس الاثنين 13 مسرى 1740 عيد التجلي 22 أغسطس الخميس 16 مسرى 1740 صعود جسد السيدة العذراء 11 سبتمبر الأربعاء 1 توت 1741 النيروز – رأس السنة القبطية 27 سبتمبر الجمعة 17 توت 1741 تذكار ظهور الصليب المقدس 25 نوفمبر الاثنين 16 هاتور 1741 بدء الصوم الميلادي