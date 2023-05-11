كيفية الاشتراك في باقة موبايلي 75 مسبقة الدفع نت ودقائق

العديد من عملاء موبايلي يبحثون للتعرف عن تفاصيل باقات موبايلي مسبقة الدفع 75، حيث أنها توفر الكثير من العروض والمزايا الرائعة، وتمنح مزايا على باقة الإنترنت والدقائق، بالإضافة إلى العديد من الوحدات المجانية، فهي مناسبة جدًا للمستخدمين الذين يستهلكون رصيد كبير طوال الوقت، وخلال موضوعنا اليوم سنتعرف بالتفصيل عن باقة موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75.

كيفية الاشتراك فيها

من أهم مزايا باقات موبايلي مسبقة الدفع 75 أنها تتضمن عدة دقائق وميجابايت وهي متاحة لعملاء الخط الإلكتروني وكذلك الخطوط العادية، ويمكنك بكل سهولة الاشتراك في باقات موبايلي مسبقة الدفع 75 عن طريق القيام بإرسالة رسالة نصية على رقم (1100) وتكتب بها رقم التفعيل (75).

وإذا كنت ترغب في الاشتراك في الباقات من خلال الموقع الرسمي لشركة موبايلي عليك إتباع هذه الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط موبايلي مسبقة الدفع. حدد الباقة التي تريد الاشتراك بها، وهنا عليك اختيار باقة 75. اضغط على زر “اشترك الآن”. مع العلم أنه عليك تحديد نوع الشريحة التي تريد استخدمها سواء (شرحة إلكترونية/ تقليدية). ثم حدد طريقة الدفع التي تناسبك.

مميزات باقة مسبقة الدفع 75