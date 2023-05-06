الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023/2024 وموعد الظهور رسمياً

ينتظر الملايين حول العالم اليوم ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، المقرر إعلانها رسمياً السبت 5 مايو 2023، لهذا نوضح إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023/2024، الذي تم التقديم عليه في شهر نوفمبر 2022، تختار الولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف شخص من جميع الدول المتقدمة بشكل عشوائي لتمنحهم الجنسية الأمريكية.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكثر الدول جذباً للمهاجرين من جميع أنحاء العالم، حيث يحلم العديد من الناس بالحصول على فرصة للعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين العديد من الطرق الذي يأمل المهاجرون من خلالها الوصول إلى الولايات المتحدة هو اللوتري الأمريكي، و يعتبر (DV Lottery) فرصة للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية بصورة شرعية.

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023

يجب الدخول إلى موقع اللوتري الأمريكي الرسمي: (dvlottery.state.gov)، للاستفسار عن نتيجة القرعة.

إدخال رَقْم التسجيل والمعلومات الشخصية.

يستلزم الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي إدخال رَقَم التسجيل الخاص بك وبياناتك الشخصية في النموذج المخصص على الموقع، ويمكن العثور على رَقْم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الذي تلقيته بعد التسجيل في اللوتري، الذي يحتوي على التفاصيل الكاملة عن التسجيل والعدد المرجعي الخاص بك.

سجل الرمز المرئي.

اضغط submit.

في حالة عدم ظهور هذه الرسالة سيتم تحويلك لصفحة الفوز التالية.

الانتظار للحصول على النتيجة: بمجرد إدخال المعلومات، يجب الانتظار حتى يتم إظهار نتيجة القرعة، وقد تستغرق هذه العملية بضعة ثوانٍ فقط، أو قد تستغرق بضع دقائق إذا كان هناك ضغط على الموقع.

التحقق من النتيجة: بعد الحصول على نتيجة القرعة، يجب التحقق منها بعناية، إذا كنت قد فزت بالقرعة، فيجب متابعة خطوات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

ماذا تستفيد أمريكا من اللوتري؟

التنوع البشرى والعرقي.

يعمل المهاجرون بكفاءة عالية.

تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية.

الانخراط في المجتمع الأمريكي للمهاجرين يجعل منهم قوة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية

العمل في المهن التي يعزف عنها المواطنين الأصليين، وغيرها من الفوائد والمميزات.

كيف أعرف إذا تم قبولي في اللوتري؟

الدخول على موقع dvlottery.state.gov.

الضغط خانة (Entrant Status Check).

أدخل رَقَم التأكيد المُتحصل عليه في أثناء عملية التسجيل.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة.

عدم ظهور رسالة (the Entry HAS NOT BEEN SELECTED).

ظهور صفحة الفوز.

متى تظهر نتائج قرعة أمريكا اللوترى 2023؟

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 اليوم السادس من شهر مايو الجاري 2023 في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية السابعة مساءا بتوقيت مصر والسعودية الثامنة بتوقيت الأمارات، وذلك حسب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، الذي تعلن نتائج اللوتري الأمريكي يوم السادس من شهر مايو كل عام.

كم عدد الفائزين والمقبولين في اللوتري 2023؟

يشارك في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا عدد كبير من معظم دول العالم، ولكن عدد الفائزين كل عام (55000 ألف شخص حول العالم) مواطن من جميع المشاركين على مستوى العالم، كم عدد المقبولين في اللوتري من مصر؟ 3500 شخص.

طريقة استعادة رَقْم التأكيد في القرعة الأمريكية

يعد رَقْم Confirmation Number من اهم الأشياء التي يجب الاحتفاظ بهاء خلال عملية التقديم على الهجرة العشوائية، حيث يتم طلب Confirmation Number في أثناء البحث عن نتيجة الهجرة العشوائية، ولكن عند نسيان هذا الرَّقْم عليك استعادة رَقْم التأكيد كالتالي: