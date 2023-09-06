الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية 2023 عن طريق الجوال

يمكن للمشتركين دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا من منزلهم من خلال الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية لعام 2023 عبر تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة الرسمي، الذي يعمل على أنظمة الأندرويد والآيفون.

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة في السعودية - المصدر: Argaam

يمكن للمشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية بواسطة تطبيق خاص بالجوال، وذلك عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق الرسمي (أندرويد – الآيفون)، وتثبيته على جوالك.

افتح التطبيق بعدها وقم بالضغط على تسجيل الدخول.

بعدها قم بالضغط على “استمرار كضيف”.

ستجد في نافذة خدماتي مربع “استعراض ودفع الفاتورة” اضغط عليها.

ستظهر لك بعدها نافذة ويوجد فيها مربع، قم بإدخال رقم حسابك فيها واضغط على “التالي”.

بعدها تظهر لك نافذة تحتوي على جميع المعلومات حول فاتورة الكهرباء، مع توفير إمكانية دفع الفاتورة.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية عن طريق الرقم الهاتفي المخصص للاستعلامات من قبل شركة الكهربا، حيث يمكن التواصل على الرقمين التاليين:

920000222.

9200001100.

بذلك تكون وزارة الكهرباء قد سعت إلى تسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، وذلك عبر إتاحة الاستعلام إلكترونيًا بعدة طرق، منها تطبيق مخصص للجوال.