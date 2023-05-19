الاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1444 هـ وكيفية تقديم طلب الاعتراض

أعلنت وزارة التعليم في السُّعُودية عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي يوم الخميس الماضي بتاريخ 18 مايو الموافق 28 شوال 144 هـ، على أن يتم الاستعلام عن النتائج بواسطة نظام نور الإلكتروني.

طريقة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي

عبر الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني التعليمي، وفق التالي :-

الوصول إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

النقر على خِدْمَات شؤون المعلمين.

الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم نقلك عليها.

الاعتراض على حركة النقل الخارجي

يمكن تقديم طلب الاعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي خلال الفترة الأول من اليوم الأول حتى يوم الخامس من شهر ذي القعدة 1444 هـ، وفق الخطوات التالية :-

الدخول إلى منصة نور.

أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

اختر “خِدْمَات شؤون المعلمين”.

ثم “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.

ستجد قائمة الرغبات في الصفحة الرئيسة أسفل الرد.

أسفل القائمة ستجد ” لطلب الاعتراض انقر هنا”،

اضغط عليه.

ستجد في قائمة نوع الرد ” آلي أو غير آلي”، فاختر ما يناسبك.

في حالة تقديم اعتراض آلي: -تحت قائمة “نوع الاعتراض” ستجد اعتراضات جاهزة يمكنك أن تختار من بينها ما يناسبك.

معلومات حركة النقل الخارجي