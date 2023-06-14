الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر 2023.

في ظل بحث الكثير من المقيمين داخل المملكة السعودية عن تأشيرة الخروج والعودة للمملكة، وخاصة مع بداية إقبال الحجاج من أجل أداء فريضة الحج، فقد وفرت المملكة منصة أبشر الإلكترونية لمساعدة المقيمين من أجل استخراج تأشيرة الخروج في حال العودة مرة أخرى بعد أداء الفرضية أو غيرها دون الحاجة للذهاب إلى السفارة، حيث توجد العديد من المشاكل عند الذهاب للمؤسسات الخاصة بشكل مباشر، مثل انتشار الزحام وارتفاع تكاليف الانتقال من مكان الإقامة إلى مكان المؤسسة، ولهذا فقد عملت المملكة العربية السعودية على توفير الوقت والراحة للمستخدمين.

ما هي طريقة استخراج تأشيرة السفر عبر أبشر

وفي حالة الرغبة لمعرفة طريقة استخراج تأشيرة السفر من المملكة يجب التسجيل على موقع أبشر من خلال بعض الخطوات التالية، كما يلي:

التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر عن طريق اختيار الخدمات الخاصة بالأفراد الموجودة على الموقع. بعد اختيار خدمات الأفراد يتم اختيار خدمة الجوازات. اختيار الاستعلام الموجود على يسار الشاشة. قم بالاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وتسجيل جميع البيانات.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين

يجب اختيار طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال بعض الخطوات والتي أبرزها ما يلي:

الاستعلام من خلال رقم الإقامة أو عن طريق التأشيرة. التسجيل على الموقع الإلكتروني أبشر. الضغط على زر التحقق لإظهار كافة تفاصيل المطلوبة منك. تسجيل مدة تأشيرة الخروج والعودة. يجب معرفة توفير تأشيرة متاحة لمدة ثلاث شهور وتبدأ تفعيلها منذ صدورها.

ملحوظة: يجب الانتباه لموعد انتهاء التأشيرة وإلا سوف تنتهي التأشيرة قبل استخدامها، ومن الجدير بالذكر أن هناك تأشيرة متعددة الاستخدام وتعتبر هذه التأشيرة مناسبة، حيث تبدأ فعاليتها بعد السفر لوجهتك مباشرة.

أهم خدمات منصة مقيم ومنصة أبشر

توفر منصة أبشر بعض الخدمات المختلفة، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي: