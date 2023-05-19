خطوات الاستعلام عن تصاريح الحج برقم الهوية 1444 عبر absher.sa

تزامنًا مع اقتراب موسم الحج بدأ البحث من قبل الكثيرين حول إمكانية الاستعلام عن التصاريح لكي يتمكنون من الذهاب وأداء مناسك الحج، حيث تسعى وزارة الحج والعمرة السعودية في توفير شتى الخدمات بشكل إلكتروني لكي توفر الوقت والجهد على الجميع سواء المواطنين أو المقيمين أو الوافدين من بلاد آخرى.

طلب الحصول على تصريح الحج

يتم تقديم طلب الحصول على تصاريح الحج إلكترونيًا من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

التسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، بحيث يكون لديك حساب شخصي على المنصة ويتم إنشاء حساب جديد من خلال هذا الرابط haj.gov.sa .

haj.gov.sa تقديم طلب تأشيرة الحج.

يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالتقديم كباقة الحج وطريقة الدفع، وتاريخ السفر.

إدخال البيانات الشخصية بدقة حيث يتم الرد على طلبك من خلال إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك لهذا لابد من أن يكون فعال.

لا يوجد وقت محدد يتم الرد على طلبك خلاله حيث أن هناك أوقات من العام يكون عدد الطلبات كثيف، ويستغرق الرد على طلبك أسابيع أو أشهر.

في حالة الموافقة على طلب تصريح الحج يتم إرسال التصريح على بريدك الإلكتروني، حينها تقوم بطباعة التصريح على الفور.

الاستعلام عن تصاريح الحج برقم الهوية

بعد التقديم على طلب تأشيرة الحج قد يستغرق الرد على الطل وقت طويل، وقد يكون البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله تم غلقة لأي سبب، لهذا وفرت الحكومة طريقة للاستعلام عن التصاريح برقم الهوية الوطنية، من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على حسابك الشخصي على منصة أبشر الإلكترونية، وفي حال لم يكن لديك حساب خاص قم بإنشاء حساب من خلال هذا الرابط absher.sa ومن ثم اتبع باقي الخطوات.

من الخيارات الرئيسية اختر خدمات وزارة الحج والعمرة.

ومن ثم اختر” الاستعلام عن تصاريح الحج”.

حينها يتم فتح نافذة جديدة لإدخال بياناتك كرقم الطلب، وبيانات الهوية وجواز السفر وغيرها.

انقر على أيقونة استعلام، ستظهر لك حالة الطلب بالموافقة أو الرفض.

عقوبة الحج بدون ترخيص

منذ أن حددت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عدد الحجاج كل عام وهو مليون حاج، قامت بوضع عقوبات للزائرين بدون ترخيص، حتى تتفادى مخاطر زيادة العدد، وتتمثل العقوبات الموضوعة فيما يلي:

غرامة مالية تقدر بخمسين ألف ريال سعودي، مع السجن لستة أشهر.

يتم ترحيل المخالفين من المقيمين بالمملكة ذوي الجنسيات المختلفة، ويتم منعهم من زيارة المملكة لمدة عشر سنوات.

من تم ترحيله لا يسمح له بالزيارة فيما بعد إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة فقط، ولكن لا يسمح له بالإقامة.

يتم الإعلان عن المخالفين من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

هذه العقوبات تم وضعها حتى يتم منع المخالفة تمامًا فلا يوجد من يخاطر بستة أشهر سجن وغرامة مالية، أو بالترحيل وترك العمل لهذا كان لهذه العقوبات نتيجة قوية في ردع المخالفين.