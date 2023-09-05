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الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023

عصام إسماعيل

يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية السُّعُودية، التي سهلت على الراغبين الحصول على المعلومات بشكل أسرع، حيث تعد منصة التأشيرات الإلكترونية أحد أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السُّعُودية، لذا تتم عملية الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الجواز عن طريق الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية ثم تسجيل بيانات (رَقَم الجواز، الجنسية، جهة القدوم، الرمز المرئي، نوع التأشيرة)، ثم الضغط على أيقونة البحث.

- صورة 1 - الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023

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كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445 من خلال visa.mofa.gov.sa وأهم شروطها

كيفية الاستعلام عن تأشيرة زيارة مؤقت 

إذا كنت قد تمكنت من تسجيل طلب الحصول على تأشيرة زيارة مؤقت وترغب في الاستعلام عن حالة التأشيرة فعليك إتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
منصة التأشيرات
  • سجل بيانات (الجواز).
  • الضغط على (الجنسية).
  • تحديد نوع التأشيرة.

كيفية الإستعلام عن تأشيرة زيارة مؤقت 

  • حدد جهة القدوم.
  • سجل الرمز الظاهر.
  • النقر على أيقونة البحث.

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الطلب

يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الطلب عبر موقع وزارة الخارجية كالتالي:

  • الدخول على منصة وزارة الخارجية السُّعُودية.
  • الضغط على تأشيرة إنجاز.
  • أكتب رَقْم الطلب، رَقَم الجواز.
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
طلب تأشيرة
  • تسجيل الرمز المرئي.
  • الضغط على استعلام.

خطوات معرفة رَقْم الطلب برقم الجواز

  • الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السُّعُودية.
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
موقع وزارة الخارجية السُّعُودية
  • الضغط على أيقونة (أفراد).
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
وزارة الخارجية السُّعُودية
  • النقر على (أخري).
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
التأشيرة السُّعُودية
  • الضغط على (خدمة الشهادات الصحية).
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
الجوازات
  • النقر على (البحث عن طلب مقدم).
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
خدمة التأشيرات الإلكترونية
  • تسجيل بيانات (رقم الجواز، الجنسية الحالية، نوع التأشيرة، جهة القدوم).
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023
رَقَم طلب التأشيرة

شروط صدور تأشيرة السُّعُودية ١٤٤٥

حدد وزارة الخارجية عدة شروط وضوابط لإصدار تأشيرة السُّعُودية من أبرزها التالي:

  • صَلاحِيَة جواز السفر مدة لا تقل عن 6 أشهر.
  • تقديم صورة شخصية خلفية بيضاء.
  • شهادة صحية تفيد بأن المتقدم لا يعاني من أي أمراض.
  • يجب تقديم شهادات تفيد أن المتقدم حصل على التطعيمات المعتمدة مثل (تطعيم الوقاية من فيروس كورونا).
  • سداد الرسوم ورفع المستندات المطلوبة.

وصلنا معكم لختام شرح الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023.

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عصام إسماعيل

المهنة: مهندس مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    زت

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