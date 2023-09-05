يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية السُّعُودية، التي سهلت على الراغبين الحصول على المعلومات بشكل أسرع، حيث تعد منصة التأشيرات الإلكترونية أحد أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السُّعُودية، لذا تتم عملية الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الجواز عن طريق الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية ثم تسجيل بيانات (رَقَم الجواز، الجنسية، جهة القدوم، الرمز المرئي، نوع التأشيرة)، ثم الضغط على أيقونة البحث.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة زيارة مؤقت

إذا كنت قد تمكنت من تسجيل طلب الحصول على تأشيرة زيارة مؤقت وترغب في الاستعلام عن حالة التأشيرة فعليك إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة (التأشيرات الإلكترونية).

سجل بيانات (الجواز).

الضغط على (الجنسية).

تحديد نوع التأشيرة.

حدد جهة القدوم.

سجل الرمز الظاهر.

النقر على أيقونة البحث.

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الطلب

يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الطلب عبر موقع وزارة الخارجية كالتالي:

الدخول على منصة وزارة الخارجية السُّعُودية.

الضغط على تأشيرة إنجاز.

أكتب رَقْم الطلب، رَقَم الجواز.

تسجيل الرمز المرئي.

الضغط على استعلام.

خطوات معرفة رَقْم الطلب برقم الجواز

الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السُّعُودية.

الضغط على أيقونة (أفراد).

النقر على (أخري).

الضغط على (خدمة الشهادات الصحية).

النقر على (البحث عن طلب مقدم).

تسجيل بيانات (رقم الجواز، الجنسية الحالية، نوع التأشيرة، جهة القدوم).

تظهر أمامك جميع البيانات، نذكركم برابط الاستعلام عن تأشيرة البحرين.

شروط صدور تأشيرة السُّعُودية ١٤٤٥

حدد وزارة الخارجية عدة شروط وضوابط لإصدار تأشيرة السُّعُودية من أبرزها التالي:

صَلاحِيَة جواز السفر مدة لا تقل عن 6 أشهر.

تقديم صورة شخصية خلفية بيضاء.

شهادة صحية تفيد بأن المتقدم لا يعاني من أي أمراض.

يجب تقديم شهادات تفيد أن المتقدم حصل على التطعيمات المعتمدة مثل (تطعيم الوقاية من فيروس كورونا).

سداد الرسوم ورفع المستندات المطلوبة.

وصلنا معكم لختام شرح الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز السعودية بعد تحديث 1445 / 2023.