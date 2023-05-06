الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وقيمة الدعم لكل فرد 1444 وشروط الاستحقاق

يعتبر دعم المساعدة المقطوعة من الدعم النقدي المقدم من الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود، حيث يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين الذين يعانون من الفقر والحاجة، فيما يلي سنتحدث عن قيمة دعم المساعدة المقطوعة لكل فرد لعام 1444 هـ، والشروط اللازمة للاستحقاق، وكيفية الاستعلام عنه.

الشروط اللازمة للاستحقاق

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون دخل المتقدم وعائلته أقل من 14,000 ريال شهريًا.

يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برنامج أخر للدعم النقدي في الحكومة السعودية.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن للمواطنين والمقيمين السعوديين الاستعلام عن دعم المساعدة المقطوعة ومعرفة ما إذا كانوا مستحقين لها عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على خدمات المستفيدين. تحديد نوع الخدمة وهي “استعبالنسبة لشروط الاستحقاق لدعم المساعدة المقطوعة في عام 1444، فإنها تشمل:1- أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا. 2- أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد (18 عامًا فما فوق). 3- أن يكون المتقدم لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 14,000 ريال. 4- أن يكون المتقدم غير مسجل في برامج الضمان الاجتماعي. 5- أن يكون المتقدم لا يملك أي عقار أو سيارة. أما بالنسبة لكيفية الاستعلام عن دعم المساعدة المقطوعة، فيمكن للمستفيد من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في موقع حساب المواطن. وسوف يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول لتأكيد التسجيل، ومن ثم يتم استكمال بيانات الطلب وتقديمه للحصول على دعم المساعدة المقطوعة. يمكن أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب ونتيجته من خلال نفس الموقع.

يجب الإشارة إلى أن قيمة دعم المساعدة المقطوعة تختلف حسب الفئة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة المسجلة في حساب المواطن. ولمعرفة قيمة الدعم، يمكن الاطلاع على موقع حساب المواطن أو الاتصال بمركز خدمة المستفيدين على الرقم المجاني 199088.