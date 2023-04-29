خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر وبرقم اللوحة إلكترونيًا.. أو بالتواصل المباشر

تسعى وزارة الداخلية السعودية دائمًا إلى تقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، من خلال تقديم العديد من الخدمات المختلفة إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع والمقرات، ومن أهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا عن خطوات الاستعلام المطلوبة.

استعلام المخالفات المرورية عبر أبشر

هناك بعض الخطوات التي تساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية وهي كالتالي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم حدد اختيار “الاستعلام عن المرور”.

بعد ذلك عليك الضغط على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

أدخل البيانات التالية (رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور).

ثم انقر على زر “عرض”.

وستظهر لك صفحة جديدة بها جميع المخالفات المرورية الخاصة بك والمبلغ الذي يجب عليك دفعه غرامة.

الاستعلام عن المخالفات دون أبشر

قد يتساءل البعض عن طريقة أخري للاستعلام عن المخالفات المرورية دون أبشر:

يمكن للشخص الاتصال على رقم (989).

ثم اتبع الخطوات الصوتية حتى تصل إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اضغط على (1) للغة العربية.

ثم اضغط مرة أخري على رقم (1) لخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

سيحتاج منك إدخال رقم السجل المدني، عليك إدخالها بشكل صحيح.

من خلال كتابته كالتالي: (رقم السجل #).

ثم استكمال باقي التعليمات الصوتية، وسوف يتم إرسال رسالة نصية عبر هاتف المحمول تحتوي على جميع تفاصيل المخالفات المرورية الخاصة بك.

طريقة الاستعلام عن المخالفات السيارة برقم اللوحة

هناك أيضاً طريقة أخري للاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة، وذلك من خلال الخطوات التالية: