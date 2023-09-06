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الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني عبر بوابة الكويت 2023

زهرة عمر

يمكن للمواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية من خلال بوابة الكويت الإلكترونية، حيث تقدم بوابة الكويت مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك الاستعلام عن البطاقة المدنية، وتجديدها، بالإضافة إلى تغيير بيانات البطاقة المدنية.

الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية بالرقم المدني عبر بوابة الكويت 2023

نموذج بطاقة مدنية كويتية - المصدر: موقع نجوم مصرية

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رابط الاستعلام

ومن خلال الروابط التالية e.gov.kw ، services.paci.gov.kw يمكن الاستعلام عن حالة البطاقة الشخصية وتجديدها، أو استخراج بدل فاقد.

طريقة الاستعلام

ويمكن الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني من خلال هذا الرابط e.gov.kw باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة الكويت الإلكترونية.
  2. الضغط على قسم “المواطنون والمقيمون”.
  3. التوجه إلى قسم الأسرة والأفراد.
  4. النقر على أيقونة “الاستعلام عن البطاقة المدنية”.
  5. إدخال الرقم المدني.
  6. النقر على زر “استعلام”.

وسوف تظهر صفحة تعرض بيانات البطاقة المدنية، بما في ذلك الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان، والحالة الاجتماعية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني
صفحة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت – المصدر: بوابة الكويت الإلكترونية

رقم الاستعلام عن البطاقة الشخصية

أوضحت بوابة الكويت الإلكترونية أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن حالة البطاقة الشخصية من خلال خدمة الاستعلام الصوتي المتوفرة على الرقم التالي 1889988

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

كما يمكن الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالطريقة التالية:

  1. الدخول على موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت.
  2. والضغط على “حالة البطاقة” في الصفحة الرئيسية.
  3. ثم إدخال الرقم المدني أو رقم الإيصال في الخانة المخصصة.
  4. والضغط على “استعلام”.
- صورة 1 - الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني عبر بوابة الكويت 2023
صفحة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية – المصدر: موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت

بطاقة بدل فاقد

يجدر بالذكر أن بوابة الكويت الإلكترونية سهلت إمكانية إخراج بدل فاقد لغير الكويتيين وفقًا للشروط التالية:

  • حضور صاحب العلاقة أو ولي الأمر أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي
  • يتم التوقيع على نموذج بدل فاقد أمام الموظف المختص.
  • يتم إصدار البطاقة الجديدة بعد مرور 60 يومًا من تاريخ عمل بدل فاقد.
  • يمكن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للفرد صالحة لمدة 60 يومًا برسوم 1 دينار.

وفيما هي المستندات المطلوبة لإخراج بطاقة بدل فاقد:

  • جواز السفر الأصلي وصوره عنه.
  • عدد 2 صور شخصية لصاحب البطاقة.
  • التوقيع على إقرار بصحة البيانات الأساسية والصورة.
  • تعبئة نموذج محضر تحقيق بدل فاقد.
  • البطاقة المدنية الأصلية ( للبدل تالف فقط ).
  • التوكيل الأصلي والإثبات الأصلي للموكل له.
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زهرة عمر

رائدة أعمال، وكاتبة محتوى، تخرجت في كلية الألسن، قسم اللغة الصينية - جامعة عين شمس. أحب التصوير، وأعشق الشطرنج وركوب الخيل، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية، أعرف أربع لغات بدرجات إتقان متفاوتة وهي (الإنجليزية، والصينية، والتركية، وقليل من الفرنسية)، أهوى مساعدة الآخرين؛ لذلك بابي دائمًا مفتوح للجميع.

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