الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2024

قائمة كاملة باليوم والتاريخ لاستعراض جميع الاجازات والعطلات الرسمية والوطنية والدينية التي يتم الاحتفال بها في جمهورية مصر العربية للعام الجديد 2024 ميلادية، التي يتم فيها تعطيل المصالح والهيئات الحكومية وقطاع الاعمال العام

** يرجى ملاحظة انه طبقاً لقرار مجلس الوزراء المصري فإن الاجازات الاحتفالات العادية (الغير دينية) التي تأتي في منتصف الاسبوع يتم ترحيها الى نهاية الاسبوع يوم الخميس.

جدول مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية في مصر 2024

اليوم والتاريخ الحدث الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد للشرقيين (الأقباط / المسيحيين). الخميس 25 يناير 2024 الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة. **الثلاثاء 19 مارس 2024 الاحتفال بيوم تحرير طابا. الأربعاء 10 إبريل – الجمعة 12 ابريل 2024 عيد الفطر المبارك. الخميس 25 إبريل 2024 يوم تحرير سيناء. الأربعاء 1 مايو 2024 يوم العمال. الإثنين 6 مايو 2024 شم النسيم. **الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الجلاء. السبت 15 يونيو 2024 وقفة عيد الاضحى المبارك 1445 هـ (يوم عرفه). الأحد 16 يونيو – الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الاضحى المبارك 1445 هـ. الأحد 30 يونيو 2024 الاحتفال بثورة 30 يونيو. الأحد 7 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية 1446 هـ. الثلاثاء 23 يوليو 2024 الاحتفال بثورة يوليو 52. **النصف الثاني من أغسطس 2024 وفاء النيل. الأحد 15 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف. الأحد 6 أكتوبر 2024 يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر اكتوبر 73. ** الخميس 24 أكتوبر 2024 عيد السويس. ** الاثنين 23 ديسمبر 2024 عيد النصر.

ملاحظات:

الأعياد التي تم وضع علامة عليها ** هي أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية.