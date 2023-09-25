الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2024
قائمة كاملة باليوم والتاريخ لاستعراض جميع الاجازات والعطلات الرسمية والوطنية والدينية التي يتم الاحتفال بها في جمهورية مصر العربية للعام الجديد 2024 ميلادية، التي يتم فيها تعطيل المصالح والهيئات الحكومية وقطاع الاعمال العام
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** يرجى ملاحظة انه طبقاً لقرار مجلس الوزراء المصري فإن الاجازات الاحتفالات العادية (الغير دينية) التي تأتي في منتصف الاسبوع يتم ترحيها الى نهاية الاسبوع يوم الخميس.
جدول مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية في مصر 2024
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اليوم والتاريخ
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الحدث
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الأحد 7 يناير 2024
|عيد الميلاد للشرقيين (الأقباط / المسيحيين).
|الخميس 25 يناير 2024
|الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة.
|**الثلاثاء 19 مارس 2024
|الاحتفال بيوم تحرير طابا.
|الأربعاء 10 إبريل – الجمعة 12 ابريل 2024
|عيد الفطر المبارك.
|الخميس 25 إبريل 2024
|يوم تحرير سيناء.
|الأربعاء 1 مايو 2024
|يوم العمال.
|الإثنين 6 مايو 2024
|شم النسيم.
|**الثلاثاء 18 يونيو 2024
|عيد الجلاء.
|السبت 15 يونيو 2024
|وقفة عيد الاضحى المبارك 1445 هـ (يوم عرفه).
|الأحد 16 يونيو – الأربعاء 19 يونيو 2024
|عيد الاضحى المبارك 1445 هـ.
|الأحد 30 يونيو 2024
|الاحتفال بثورة 30 يونيو.
|الأحد 7 يوليو 2024
|رأس السنة الهجرية 1446 هـ.
|الثلاثاء 23 يوليو 2024
|الاحتفال بثورة يوليو 52.
|**النصف الثاني من أغسطس 2024
|وفاء النيل.
|الأحد 15 سبتمبر 2024
|المولد النبوي الشريف.
|الأحد 6 أكتوبر 2024
|يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر اكتوبر 73.
|** الخميس 24 أكتوبر 2024
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عيد السويس.
|** الاثنين 23 ديسمبر 2024
|عيد النصر.
ملاحظات:
- الأعياد التي تم وضع علامة عليها ** هي أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية.
- نتمنى لكم عاماً سعيد مليء بالخير والسعادة