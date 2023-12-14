الإنترنت البطيء يقودك للجنون؟ 13 حيلة لاستعادة سرعته في منزلك

هل تعاني من بطء الإنترنت؟ هل تشعر بالإحباط عندما يتعطل البث أثناء مشاهدة مسلسلك المفضل، أو عندما يتأخر تحميل لعبة مفضلة لديك؟ لا داعي للقلق، فهناك الكثير مما يمكنك فعله لتحسين اتصالك بالإنترنت في المنزل، إليك 13 نصيحة مفيدة لتسريع الإنترنت لديك:

1. جرب جهازًا أو موقعًا آخر

ابدأ بالأساسيات! هل تعاني من مشكلة انقطاع الإنترنت على جهاز واحد فقط أم على جميع الأجهزة؟

قبل إلقاء اللوم على الإنترنت، تحقق مما إذا كانت مشكلة الاتصال تقتصر على جهاز واحد أو تظهر على جميع أجهزتك، وإذا كانت المشكلة تخص جهازًا معينًا فقط، فحاول الاتصال بشبكة أخرى للتأكد من سلامة جهازك.

إذا كان موقع معين لا يعمل، فحاول فتح مواقع أخرى، وإذا كانت المواقع الاخرى تعمل بشكل جيد فقد تكون المشكلة في الموقع نفسه.

تحقق من ذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح وحاول الاتصال بالموقع في وضع التصفح الخفي.

2. تحقَّق من إعدادات Wi-Fi

تأكد من أنك متصل بالشبكة الصحيحة، وأنك قد أدخلت كلمة المرور بشكل صحيح.

استخدم تشخيص الشبكة المدمج في نظام التشغيل الخاص بك لحل أي مشاكل اتصال بسيطة.

تحقق من إعدادات بطاقة الشبكة لكي تتأكد من استخدامها لعنوان البوابة الصحيح وقم بتغييره من الإعدادات.

3. راجع خطة الإنترنت الخاصة بك

تأكد من أن السرعة التي تدفع ثمنها هي السرعة التي تتلقاها بالفعل، عن طريق استخدام بعض مواقع اختبار السرعة مثل Speedtest.net لاختبار سرعة الإنترنت.

إذا كانت سرعة الإنترنت أقل بكثير من المتفق عليها، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك لحل المشكلة.

4. فحص للفيروسات

يمكن للفيروسات والبرامج الضارة أن تؤثر سلبًا على سرعة الإنترنت، كل ما عليك هو استخدم برنامج مكافحة الفيروسات لفحص جهازك.

5. تجاوز خادم DNS

في بعض الأحيان، قد تواجه مشاكل في الاتصال بسبب خادم DNS خاطئ، كل ما عليك فعلة هو تغيير خادم DNS على جهازك أو على مستوى الشبكة.

حاول تنظيف ذاكرة التخزين المؤقتة لـ DNS

6. فك رموز ومضات الأضواء

تحقق من مصابيح LED على الراوتر حيث أن كل ضوء يشير إلى مشاكلة اتصال محددة، راجع دليل المستخدم للتعرف على معنى كل ومضة للضوء.

7. راقب استهلاكك

استخدم مدير المهام أو مراقب النشاط لمعرفة البرامج التي تستهلك الكثير من سرعة الانترنت.

أوقف البرامج غير الضرورية التي تستهلك الكثير من البيانات.

تحقق مع أفراد الأسرة عما يفعلون على أجهزتهم.

تأكد من أن جيرانك لا يتطفلون على شبكة الواي فاي الخاصة بك.

8. تحسين إشارة Wi-Fi

لتجنب مشاكل Wi-Fi الضعيفة، استخدم كابل Ethernet لتوصيل جهازك بالراوتر مباشرة.

إذا كان اتصال Wi-Fi ضعيفًا، حاول نقل الراوتر إلى مكان أكثر ملاءمة في المنزل، أو استخدم موسع Wi-Fi.

إذا كنت تعاني من تداخل كبير من شبكات Wi-Fi أخرى، فحاول تغيير قناة Wi-Fi أو استخدم نطاق 5GHz.

9. تحديث البرامج الثابتة

قم بتحديث البرامج الثابتة للراوتر، يمكن أن تحل هذه التحديثات مشاكل الأداء وتزيد من السرعة، وذلك لتضمن الاستفادة من أحدث التحسينات والإصلاحات.

10. إعادة ضبط المصنع

إذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة، حاول إعادة ضبط الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

11. ترقية الراوتر

إذا كنت تستخدم راوترًا قديمًا، ففكر في الترقية إلى راوتر جديد يدعم معايير Wi-Fi الحديثة، وذلك لتوفير سرعة أفضل وتغطية أكبر.

12. فحص كابلات الاتصال الخارجية

تأكد من سلامة الكابلات الواردة إلى منزلك، وأنها لا توجد عليها أي آثار تلف أو تآكل.

13. اتصل بمزود الخدمة

إذا استمرت مشاكل الإنترنت بعد تجربة جميع الحلول المذكورة، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك، قد يكون هناك مشكلة في البنية التحتية أو المعدات المستخدمة من قبلهم.

هذه النصائح ستساعدك على تحسين اتصالك بالإنترنت في المنزل واستمتاع بتجربة سلسة ومريحة، أحيانًا يكون حل المشكلة بسيطًا ولا يتطلب الكثير من الجهد!