الإقامة السياحية في تركيا 2024… الخطوات والشروط المطلوبة

تصريح الإقامة في تركيا يُمنح من رئاسة الهجرة التركية والتابعة لرئاسة الجمهورية التركية كما أنها المسؤولة عن تنظيم أمور الأجانب في البلاد ومن هذه الأمور منح الأجانب الإقامات في تركيا بأنواعها والتي تسهل طلبات الحصول على الجنسية التركية وإرسالها للجهات المختصة كما تتنوع الإقامات في تركيا بحسب سبب العيش فيها ويختلف كل نوع عن الآخر من ناحية الأوراق المُقدمة ومدة الصلاحية وغيرها.

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خطوات الحصول على الإقامة السياحية في تركيا

هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على الإقامة السياحية في تركيا ومنها، ما يلي:

أولاً قم بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم على الإقامة في تركيا الخاص برئاسة الهجرة التركية.

ثم بعد ذلك قم باختيار اللغة المُفضلة من أعلى الشاشة الرئيسية.

ثم قم بملء الحقول المطلوبة ثم اضغط على حفظ.

سوف تصلك رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك والتي تحتوي على رابط مع رمز التحقق.

بعد ذلك يقوم الموقع بالانتقال إلى صفحة لاختيار نوع طلب الإقامة في تركيا.

ثم بعد ذلك يقوم نظام الموقع الإلكتروني باختيار موعد لتقديم طلب الحصول على الإقامة في تركيا.

ثم تقوم بطبع ورقة الموعد ويتم تضمينها في الملف.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة السياحية

هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الإقامة السياحية في تركيا ومنها، ما يلي: