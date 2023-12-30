الإقامة الدائمة في قطر 2024…طريقة الحصول عليها والشروط المطلوبة
يتساءل العديد عن الإقامة الدائمة في قطر نظرًا لأن قطر تعد واحدة من أغنى الدول العربية، ومن أكثر الدول تميز وتتميز بالرفاهية المعيشية وارتفاع معدلات الأجور للعاملين.
شروط الإقامة الدائمة في قطر
هناك العديد من الشروط اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة في قطر ومنها، ما يلي:
- على المتقدم أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية.
- أن يكون قد مر على إقامته أكثر من 20 سنة كاملة وذلك في حالة كان من المولودين خارج دولة قطر، وأما بالنسبة للمولودين داخل قطر فإن القانون يسمح لهم بالحصول على الإقامة بعد 10 سنوات من إقامتهم في قطر.
- أن يخلو سجل المتقدم من أي قضايا جنائية لكي يُسمح له بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر.
- يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 20000 ريال قطري أما بالنسبة للمنتسبين إلى القطاع الحكومي، وعن 30000 ريال قطري لمنتسبي القطاع الخاص.
- يجب إسناد مستند حسن السير والسلوك.
- يستلزم دفع رسوم طلب الحصول على الإقامة الدائمة في قطر إلكترونيًا أثناء تقديم الطلب.
كيفية الحصول على الإقامة في قطر
هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على الإقامة الدائمة في قطر:
- أولاً قم بالانتقال إلى صفحة التأكد من التقديم على رخصة الإقامة الدائمة التي تتوفر على موقع وزارة الداخلية قطر.
- ثم قم بملء البيانات المطلوبة ومنها “الرقم الشخصي، وتاريخ انتهاء الإقامة الحالية، وكذلك رمز التحقق الموجود في الصورة”.
- ثم قم بالضغط على زر الاستعلام في حالة كان المتقدم متاح له إمكانية التقديم على رخصة الإقامة الدائمة.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر تصريح إقامة جديد، وملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح تمامًا، مع إسناد كافة المستندات الرسمية المطلوبة.
- يجب عليك مراجعة ما تم إدخاله، ثم اضغط على زر حفظ.
- ثم بعد ذلك قم بالانتقال إلى صفحة سداد رسوم طلب الإقامة الدائمة قطر ومتاح الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان فقط.
- بعد سداد الرسوم قم بالضغط على زر إرسال الطلب.