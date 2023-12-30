الإقامة الدائمة في قطر 2024…طريقة الحصول عليها والشروط المطلوبة

يتساءل العديد عن الإقامة الدائمة في قطر نظرًا لأن قطر تعد واحدة من أغنى الدول العربية، ومن أكثر الدول تميز وتتميز بالرفاهية المعيشية وارتفاع معدلات الأجور للعاملين.

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شروط الإقامة الدائمة في قطر

هناك العديد من الشروط اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة في قطر ومنها، ما يلي:

على المتقدم أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية.

أن يكون قد مر على إقامته أكثر من 20 سنة كاملة وذلك في حالة كان من المولودين خارج دولة قطر، وأما بالنسبة للمولودين داخل قطر فإن القانون يسمح لهم بالحصول على الإقامة بعد 10 سنوات من إقامتهم في قطر.

أن يخلو سجل المتقدم من أي قضايا جنائية لكي يُسمح له بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 20000 ريال قطري أما بالنسبة للمنتسبين إلى القطاع الحكومي، وعن 30000 ريال قطري لمنتسبي القطاع الخاص.

يجب إسناد مستند حسن السير والسلوك.

يستلزم دفع رسوم طلب الحصول على الإقامة الدائمة في قطر إلكترونيًا أثناء تقديم الطلب.

كيفية الحصول على الإقامة في قطر

هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على الإقامة الدائمة في قطر: