الإقامة الدائمة في النرويج 2024…فرصة ذهبية للعمل والمعيشة في الترويج

تساءل الكثيرون عن كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في النرويج، وتعد النرويج واحدة من أكبر الدول المساهمة مالياً في الأمم المتحدة، كما تساهم في البعثات الدولية لقوات الأمم المتحدة، والتي تعد أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا ومجلس الشمال الأوروبي وهي عضو في المنطقة الأوروبية الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية والتجارة العالمية.

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الشروط

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على الإقامة الدائمة في النرويج ومن تلك الشروط ما يلي:

على المتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة أن يكون مقيم في النرويج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يشترط ألا يكون لديك تصريح إقامة لمدة تزيد عن 3 أشهر خلال السنوات الثلاث الماضية.

يشترط أن تكون داخل النرويج أكثر من 7 أشهر إجمالاً خلال السنوات الثلاث الماضية.

يجب أن يكون لديك تصريح إقامة مؤقتة لأنه لا يمكنك التقدم للحصول على الإقامة الدائمة إلا في حال كان لديك أحد تصاريح الإقامة التالية ومنها “تصريح الإقامة للعمل، تصريح إقامة على أساس الحماية”.

وعند تقديم الطلب، يجب أن يكون لديك تصريح إقامة مؤقتة ساري المفعول.

خلو سجلك الجنائي من أي جرائم جنائية.

وإذا كان عمرك بين 16 و64 عامًا يجب أن تجتاز اختبار اللغة النرويجية.

المستندات

هناك العديد من المتطلبات للحصول على الإقامة الدائمة في النرويج ومنها ما يلي: