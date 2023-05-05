الإفراغ العقاري ناجز .. خدمة نقل الملكية إلكترونيا متاحة على مدار الـ24 ساعة

أتاحت وزارة العدل السعودية، خدمة الإفراغ العقاري ناجز بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وقد بدأت الوزارة إتاحة هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين في إجراءات نقل الملكية وأشارت الوزارة إلى قائمة البنوك والمصارف التي يشملها الإفراغ العقاري والتي سنوافيكم بها في السطور التالية مع توضيح كامل لمفهوم الإفراغ العقاري والمزيد من التفاصيل في هذا الصدد فتابعونا فضلا.

الإفراغ العقاري ناجز

كشفت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، أن خدمة الإفراغ العقاري ناجز(خدمة نقل الملكية إلكترونيا) متاحة على مدار ال24 ساعة عبر منصة ناجز الإلكترونية، وتتم عملية الإفراغ العقاري في دقائق معدودة من خلال بوابة ناجز.

خطوات الإفراغ الإلكتروني للعقار

تتم عملية الإفراغ العقاري ناجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

يدخل البائع على بوابة ناجز الإلكترونية.

يقوم البائع بتحديد العقار وإدخال بياناته وبيانات المشتري.

ثم يقوم البائع بإرسال الطلب.

يقوم المشتري بإدخال بياناته عبر ناجز.

سيجد البائع الطلب لديه.

يقوم بقبول الطلب ويسدد المشتري قيمة العقار في حساب البائع.

ليتحول بذلك العقار في ملكيته.

الحد الأقصى للإفراغ العقاري الإلكتروني

رفعت وزارة العدل السعودية الحد الأقصى للإفراغ العقاري عبر منصة ناجز من 3 مليون ريال سعودي إلى 20 مليون ريال، لمن يرغب في إفراغ عقار عبر منصة ناجز الإلكترونية وتوثيق ذلك في دقائق معدودة وعلى مدار الساعة وبشكل إلكتروني.

الإفراغ العقاري الإلكتروني

أفادت وزارة العدل السعودية، أن الإفراغ الإلكتروني متاح عبر بوابة ناجز الإلكترونية على مدار الأسبوع وفق خطوات بسيطة تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ والإتفاق على كافة تفاصيل المبايعة بشكل إلكتروني دون الحاجة لموثق أو كاتب عدل، كما تتيح الخدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية بالإضافة لأى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيا، كما تشترط الوزارة أن يكون كلا طرفي العقد سعوديين ولديهما حساب مفعل في أبشر.

البنوك والمصارف التي تتيح الخدمة

كشفت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن قائمة البنوك التي تشملها خدمة الإفراغ العقاري ناجز وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي والتي جاءت على النحو التالي:

بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، بنك الجزيرة، السعودي للاستثمار، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، إنماء، بنك الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط، بنك البحرين، بنك بي إن بي، بنك الخليج الدولي، بنك جي بي مورجان، وبنك تي سي زراعات بانكاسي.