الإعلان عن موعد نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444ه‍ وكيفية الإستعلام عنها عبر نظام نور

سيتم الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني يوم الخميس 28 شوال 1444هـ، الموافق 18 مايو 2023م، وذلك بتنظيم من وزارة التعليم، وسوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد إجراء عملية المراجعة الجيدة على طلباتهم، وذلك عبر نظام نور الإلكتروني.

فتح باب التقديم على حركة النقل الخارجي

تم فتح باب التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 27 أبريل، وأصبح الآن الكثير منهم في انتظار الإعلان عن النتائج، لتمكنهم من الانتقال إلى مواقع أقرب إلى مقر إقامتهم.

خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي

للدخول إلى منصة نور وتقديم طلب النقل الخارجي، يرجى اتباع الخطوات التالية: