الإعلان عن موعد نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444ه وكيفية الإستعلام عنها عبر نظام نور
سيتم الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني يوم الخميس 28 شوال 1444هـ، الموافق 18 مايو 2023م، وذلك بتنظيم من وزارة التعليم، وسوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد إجراء عملية المراجعة الجيدة على طلباتهم، وذلك عبر نظام نور الإلكتروني.
فتح باب التقديم على حركة النقل الخارجي
تم فتح باب التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 27 أبريل، وأصبح الآن الكثير منهم في انتظار الإعلان عن النتائج، لتمكنهم من الانتقال إلى مواقع أقرب إلى مقر إقامتهم.
خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي
للدخول إلى منصة نور وتقديم طلب النقل الخارجي، يرجى اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى المنصة عبر الرابط المخصص (اضغط هنا).
- أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة، مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على زر الدخول.
- من الشاشة الرئيسية للمنصة، يرجى اختيار خيار “طلب النقل الخارجي”.
- أدخل رغبات النقل الخارجي الخاصة بك، وهي الإدارات أو المدارس التي ترغب في الانتقال إليها.
- بعد إدخال رغبات النقل، يرجى النقر على زر “حفظ” لحفظ البيانات المدخلة.
- يتم بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة ومن ثم إعلان النتائج عبر منصة نور.
- يمكنك الاستعلام عن موعد ظهور النتائج وتقديم التظلمات في حال الرغبة في ذلك، وذلك عبر نفس الطريقة المستخدمة لتقديم طلب النقل الخارجي.