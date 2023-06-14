الإعلان رسمياً عن موعد صرف الدفعة الـ19 من الضمان الاجتماعي المطور في السعودية لشهر يوليو 2023

تم الإعلان رسمياً عن موعد صرف الدفعة الـ19 من الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2023، تم الإعلان عن ذلك عبر حساب وزارة الموارد البشرية والتمكين الرسمي على تويتر، وفي وقت قريب، غردت الوزارة لإعلان تغيير موعد صرف الضمان لشهر يوليو إلى 1444 هـ، سنكشف لكم الآن تفاصيل الموعد الجديد لصرف الضمان، بالإضافة إلى توضيح حول مضاعفة راتب يوليو، تم تغيير الموعد بعد تداول الأخبار حول تعديل موعد الصرف لتلبية احتياجات الأسر الأساسية قبل عيد الأضحى المبارك. ستجدون التفاصيل الكاملة في هذا التقرير.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

تقدم المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور كدعم مالي مميز للمستحقين بعد دراسة دقيقة للتقديمات المقدمة، يتضمن هذا النظام مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لتحصيل الدعم المالي الشهري المتمثل في الضمان الاجتماعي المطور، يركز هذا النظام المتطور للضمان الاجتماعي ليس فقط على الدعم المالي وحسب، بل يسعى أيضًا لتقديم برامج تدريبية للمستفيدين بهدف تأهيلهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

بالنظر إلى قرب عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الموارد البشرية رسميًا تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للدفعة 19، سيتم صرف الضمان يوم 26 يونيو 2023، وفقًا للتقويم الهجري، الموافق 8 ذو القعدة 1444، تأتي هذه الخطوة بسبب أن يوم 1 يوليو 2023، الموعد الرسمي لصرف مستحقات شهر يوليو، يوافق عيد الأضحى المبارك، والذي يُعتبر عطلة رسمية، وبناءً على ذلك، تم تقديم موعد الصرف لتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتاح لكم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2023 من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قم بتسجيل بياناتك الشخصية. انقر على أيقونة استعلام الضمان الاجتماعي. ستتمكن من معرفة تفاصيل استحقاقك وموعد صرف الضمان فور صدور الدفعة الجديدة.

من خلال هذه الخطوات، يمكنكم الحصول على المعلومات المطلوبة بسهولة وسرعة بخصوص أهليتكم للضمان الاجتماعي المطور وتفاصيل صرفه.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي

توجد بعض الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف العناية بالمواطنين السعوديين وتمكينهم من الحياة بطريقة ميسرة وتلبية احتياجات الأسر ذات الاحتياجات الخاصة ومنع ظاهرة التسول وما شابهها، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الشروط:

على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مكان إقامة المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية.

يتعين على المستفيدين خضوعهم لبرنامج التأهيل والتدريب المقدم لكل فرد قادر من المستفيدين للضمان الاجتماعي المطور.

يجب عدم امتلاك المتقدم أي عقارات أو أصول مالية بمبالغ كبيرة.

ينبغي أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى للمعاش الشهري.

تلك هي بعض الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، ويتم صرف مبلغ 1100 ريال سعودي للعائلة الأساسية ومبلغ 550 ريال لكل فرد تابع داخل الأسرة المستحقة.