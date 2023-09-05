الإسكان تمنح دعم سكني مقدم 100 ألف ريال للمستفيدين لا تُسترد والشروط المطلوبة

تحرص السلطات في المملكة العربية السُّعُودية على تقديم الدعم السكني للمواطنين السعوديين، ويُعد الدعم السكني من أهم البرامج المقدمة لدعم المواطنين في السُّعُودية، وتقدم وزارة الإسكان مبلغ 100 ألف ريال سعودي غير مسترد للشخص المستفيد من الدعم، حيث يحصل الشخص المستفيد من البرنامَج عبر دعمه بمبلغ 100 ألف ريال غير مسترد تزامنًا مع حصوله على القرض العقاري من الجهات التمويلية، حيث يُعد برنامَج الدعم المقدم بمبلغ 100 ألف ريال هو إحدى الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك مسكن للمستفيد بالسعودية.

الحلول التمويلية لآلية الدعم السكني المحدث والمصدر صفحة صندوق التنمية العقارية بتوتير

مميزات برنامَج الدعم المقدم للمستفيدين

تقديم دعم مباشر للشخص المستفيد يقدر بمبلغ حوالي من 100 ألف ريال سعودي. هذا البرنامَج المقدم مجاز من الهيئات الشرعية لدي جهات التمويل. جهات التمويل المشاركة في البرنامَج تمنح المستفيد المبلغ الإضافي. إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد أقاربه من الدرجة الأولي والاستفادة من برنامَج الدعم المقدم. للمستفيد الحق في الاستفادة من البرنامَج خلال عامين من تاريخ صدور رقمه بالبرنامج، وإذا تخلف عن هذه المدّة (عامين) يقدم من جديد في برنامَج الدعم السكني. يسقط مبلغ القرض عن المستفيد من الدعم في حالة الوفاة، وحسب ما تنظمه سياسات الجهات التمويلية، اقرأ أيضا عن فتح حساب بالبنك الأهلي السعودي.

شروط وأحكام برامج باقات الدعم السكني

أشار صندوق التنمية العقارية بالسعودية لمجموعة من الشروط الخاصة لبرامج الدعم السكني الحديث، للاستفادة من الدعم عبر الجهات الخارجية الممولة.

الشريحة المستهدفة هي جميع مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المستحقين للدعم السكني.

ما يخص عمر العمل والحد الأدنى للراتب الخاص به، تحدده الجهات الممولة حسب سياساتها.

قيمة الدعم المقدم الغير مسترد بقيمة 100 ألف ريال سعودي.

بالنسبة لحساب الفوائد على القرض تكون طبقًا لسياسة التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة.

يتم تطبيق البرامج المقدمة للدعم على العقود الجديدة فقط بعد انطلاق البرامج.

يتم تطبيق المعايير التي تحكم منتج الوحدات الجاهزة.

يمكن للمستفيد المؤهل الاستفادة من باقة واحدة فقط ولمرة واحدة، ويسقط حقه من الاستفادة من أي دعم سكني أخر.

حصر صرف مبلغ الباقة على الدفعة المقدمة، اقرأ أيضا عن خطوات التقديم للدعم السكني، وفتح حساب ببنك الراجحي في دقائق أونلاين.

الشروط الأساسية للاستحقاق والحصول على الدعم

حددت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالسعودية مجموعة من الشروط للحصول على مسكن مناسب للسعوديين، ويبين الجدول التالي الشروط وتوضيحها للاستفادة من الدعم السكني، اقرأ أيضا موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70.