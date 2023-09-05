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الإسكان تمنح دعم سكني مقدم 100 ألف ريال للمستفيدين لا تُسترد والشروط المطلوبة

عبد الحميد محمد

تحرص السلطات في المملكة العربية السُّعُودية على تقديم الدعم السكني للمواطنين السعوديين، ويُعد الدعم السكني من أهم البرامج المقدمة لدعم المواطنين في السُّعُودية، وتقدم وزارة الإسكان مبلغ 100 ألف ريال سعودي غير مسترد للشخص المستفيد من الدعم، حيث يحصل الشخص المستفيد من البرنامَج عبر دعمه بمبلغ 100 ألف ريال غير مسترد تزامنًا مع حصوله على القرض العقاري من الجهات التمويلية، حيث يُعد برنامَج الدعم المقدم بمبلغ 100 ألف ريال هو إحدى الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك مسكن للمستفيد بالسعودية.

الدعم السكني المقدم 100 ألف ريال لا تُسترد من الإسكان والشروط المطلوبة

الحلول التمويلية لآلية الدعم السكني المحدث والمصدر صفحة صندوق التنمية العقارية بتوتير

مميزات برنامَج الدعم المقدم للمستفيدين

الدعم السكني المقدم 100 ألف ريال لا تُسترد من الإسكان والشروط المطلوبة
اختر المسكن المناسب من وزارة الإسكان والمصدر الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية
  1. تقديم دعم مباشر للشخص المستفيد يقدر بمبلغ حوالي من 100 ألف ريال سعودي.
  2. هذا البرنامَج المقدم مجاز من الهيئات الشرعية لدي جهات التمويل.
  3. جهات التمويل المشاركة في البرنامَج تمنح المستفيد المبلغ الإضافي.
  4. إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد أقاربه من الدرجة الأولي والاستفادة من برنامَج الدعم المقدم.
  5. للمستفيد الحق في الاستفادة من البرنامَج خلال عامين من تاريخ صدور رقمه بالبرنامج، وإذا تخلف عن هذه المدّة (عامين) يقدم من جديد في برنامَج الدعم السكني.
  6. يسقط مبلغ القرض عن المستفيد من الدعم في حالة الوفاة، وحسب ما تنظمه سياسات الجهات التمويلية، اقرأ أيضا عن فتح حساب بالبنك الأهلي السعودي.

شروط وأحكام برامج باقات الدعم السكني 

الدعم السكني المقدم 100 ألف ريال لا تُسترد من الإسكان والشروط المطلوبة
شروط وأحكام برامج الباقات والمصدر الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية

أشار صندوق التنمية العقارية بالسعودية لمجموعة من الشروط الخاصة لبرامج الدعم السكني الحديث، للاستفادة من الدعم عبر الجهات الخارجية الممولة.

  • الشريحة المستهدفة هي جميع مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المستحقين للدعم السكني.
  • ما يخص عمر العمل والحد الأدنى للراتب الخاص به، تحدده الجهات الممولة حسب سياساتها.
  • قيمة الدعم المقدم الغير مسترد بقيمة 100 ألف ريال سعودي.
  • بالنسبة لحساب الفوائد على القرض تكون طبقًا لسياسة التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة.
  • يتم تطبيق البرامج المقدمة للدعم على العقود الجديدة فقط بعد انطلاق البرامج.
  • يتم تطبيق المعايير التي تحكم منتج الوحدات الجاهزة.
  • يمكن للمستفيد المؤهل الاستفادة من باقة واحدة فقط ولمرة واحدة، ويسقط حقه من الاستفادة من أي دعم سكني أخر.
  • حصر صرف مبلغ الباقة على الدفعة المقدمة، اقرأ أيضا عن خطوات التقديم للدعم السكني، وفتح حساب ببنك الراجحي في دقائق أونلاين.

الشروط الأساسية للاستحقاق والحصول على الدعم 

الدعم السكني المقدم 100 ألف ريال لا تُسترد من الإسكان والشروط المطلوبة
مسكنك من وزارة الإسكان والمصدر صفحة صندوق التنمية العقارية بتوتير

حددت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالسعودية مجموعة من الشروط للحصول على مسكن مناسب للسعوديين، ويبين الجدول التالي الشروط وتوضيحها للاستفادة من الدعم السكني، اقرأ أيضا موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70.

الشرط الأساسي توضيح الشرط
أن تكون الأسرة سُعُودية يقصد بها أن الزوج والزوجة والأولاد الذكور الغير متزوجين دون سن 25 عام أو الإناث الغير متزوجات
سن المتقدم يبدأ من 25 عام فأكثر يتقدم الزوج أو الأبُّ عن الأسرة إذا كان العمر يزيد عن 25 عام، وتستثنى المرأة التي تعول أبنائها سواء كانت أرملة أو مطلقة ولكن بشرط أن يكون مضى عامين على الطلاق
عدم امتلاك الأسرة مسكن مناسب الأسرة لا تمتلك مسكن مناسب خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب، والسكن المناسب يقصد به المساحة ونوعية وجودة البناء
عدم الاستفادة من دعم سكني عدم استفادة الأسرة من برامج الدعم السكني سواء كان حكومي أو خاص
الإقامة في المملكة أن تكون الأسرة تقيم بالفعل في المملكة العربية السُّعُودية
استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق أن تتوافر شروط الاستحقاق من تاريخ التقديم ولحين تخصيص الدعم السكني
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عبد الحميد محمد

مهندس ميكانيكا، التخصص هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي ومحاضر أكاديمي في العلوم الهندسية الأساسية للتخصص المذكور، عضو في تطوير المناهج الخاصة بالتعليم التكنولوجي، الإشراف على المشروعات الهندسية للخريجين، التدريب وإعطاء البرامج الخاصة بالتصنيع بالماكينات الحديثة وعلوم الحاسب

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