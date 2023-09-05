تعد الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية إجراءً هامًا للعديد من الأشخاص الراغبين في السفر إلى المملكة لأغراض مختلفة، سواء كانت للزيارة العائلية أو العمل أو الدراسة، ومع تقدم التكنولوجيا أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية بإستخدام رقم جواز السفر عبر منصة “إنجاز” في هذه المقالة سنقدم لكم دليلًا متكاملًا حول هذا الموضوع.

الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية عبر منصة إنجاز 1445 المصدر: موقع ملهم نت

منصة “إنجاز”

منصة “انجاز 1445” هي منصة إلكترونية تم تطويرها بواسطة القنصلية السعودية لتسهيل العمليات القنصلية وتقديم خدمات سريعة ومباشرة للمواطنين والمقيمين، تتيح هذه المنصة للأفراد استعلام صدور التأشيرة عن طريق إدخال رقم جواز السفر ومعرفة حالة الطلب والتفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

خطوات استعلام صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

قم بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للتأشيرات “إنجاز“.

اختر “تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية” للإستعلام عن صدور التأشيرة.

ادخل رقم جواز السفر الخاص بك في الحقل المخصص.

اضغط على زر “استعلام” أو “تحقق”.

ستظهر لك نتيجة الإستعلام التي تتضمن حالة التأشيرة.

أهمية منصة “انجاز 1445”