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الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية عبر منصة إنجاز 1445

سامي محمد

تعد الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية إجراءً هامًا للعديد من الأشخاص الراغبين في السفر إلى المملكة لأغراض مختلفة، سواء كانت للزيارة العائلية أو العمل أو الدراسة، ومع تقدم التكنولوجيا أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية بإستخدام رقم جواز السفر عبر منصة “إنجاز” في هذه المقالة سنقدم لكم دليلًا متكاملًا حول هذا الموضوع.

- صورة 2 - الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية عبر منصة إنجاز 1445

الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية عبر منصة إنجاز 1445 المصدر: موقع ملهم نت

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منصة “إنجاز”

منصة “انجاز 1445” هي منصة إلكترونية تم تطويرها بواسطة القنصلية السعودية لتسهيل العمليات القنصلية وتقديم خدمات سريعة ومباشرة للمواطنين والمقيمين، تتيح هذه المنصة للأفراد استعلام صدور التأشيرة عن طريق إدخال رقم جواز السفر ومعرفة حالة الطلب والتفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

خطوات استعلام صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

  • قم بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للتأشيرات “إنجاز“.
  • اختر “تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية” للإستعلام عن صدور التأشيرة.
  • ادخل رقم جواز السفر الخاص بك في الحقل المخصص.
  • اضغط على زر “استعلام” أو “تحقق”.
  • ستظهر لك نتيجة الإستعلام التي تتضمن حالة التأشيرة.

- صورة 1 - الإستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية عبر منصة إنجاز 1445

أهمية منصة “انجاز 1445”

  •  يمكن للأفراد استخدام المنصة في أي وقت ومن أي مكان عبر الإنترنت.
  • بدلاً من الذهاب شخصيًا إلى القنصلية أوالسفارة السعودية، يمكن للأفراد الآن القيام بعملية الاستعلام بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.
  •  يتيح لك استخدام المنصة الحصول على معلومات دقيقة حول حالة التأشيرة وتفاصيلها، مما يساعد على تخطيط رحلتك بشكل أفضل.
  • تقوم القنصلية السعودية بتحديث المنصة بشكل منتظم لتوفير أحدث المعلومات وضمان دقة النتائج.
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سامي محمد

محرر فى عدد من المواقع الالكترونية المختلفة ومطور ويب متخصص فى الورد برس بجانب خبرة أكثر من 10 سنوات فى التسويق الالكترونى فى مختلف المنصات الاعلانية خريج حاسبات ومعلومات 2012.

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