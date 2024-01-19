الإجازات والأعياد الرسمية في مصر 2024

يبحث الكثيرون منذ بداية العام الجديد 2024، على تواريخ الأعياد الدينية، والقومية، هذا العام، وكذلك الإجازات الرسمية للمدارس وموظفين القطاع العام والخاص، حيث يوجد العديد من الإجازات القريبة، وأيضا الموزعة خلال العام.

الإجازات والأعياد في العام الجديد

الإجازات الرسمية لعام 2024

بدأت الأعياد الرسمية بعيد ميلاد المسيح 7 يناير، 25 من جمادى الأول، وتستكمل الأعياد والإجازات الرسمية هذا العام كالتالي: