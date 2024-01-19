الإجازات والأعياد الرسمية في مصر 2024
يبحث الكثيرون منذ بداية العام الجديد 2024، على تواريخ الأعياد الدينية، والقومية، هذا العام، وكذلك الإجازات الرسمية للمدارس وموظفين القطاع العام والخاص، حيث يوجد العديد من الإجازات القريبة، وأيضا الموزعة خلال العام.
الإجازات الرسمية لعام 2024
بدأت الأعياد الرسمية بعيد ميلاد المسيح 7 يناير، 25 من جمادى الأول، وتستكمل الأعياد والإجازات الرسمية هذا العام كالتالي:
- إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية: وستكون موافق يوم الخميس 13 رجب.
- إجازة عيد تحرير طابا: الثلاثاء 19 مارس، والتاسع من رمضان.
- عيد الفطر المبارك: الموافق فلكيا 10 أبريل ، أول شوال.
- عيد تحرير سيناء: الموافق الخميس 25 من أبريل، 16 شوال.
- عيد العمال: الأول من مايو، الموافق الأربعاء 22 شوال.
- شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو، 27 شوال.
- وقفة عرفات : السبت الموافق التاسع من ذو الحجة، 15 يونيو، حسب التقويم الفلكي.
- عيد الأضحى المبارك: بداية من الأحد 16 يونيو، العاشر من ذو الحجة، حتى 19 يونيو، 13 ذو الحجة.
- عيد الجلاء: الثلاثاء 18 يونيو، 12 ذو الحجة، وهو لا يعد من الإجازات الرسمية، ولكنه سيكون هذا العام، ضمن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.
- ثورة 30 يونيو: الأحد 24 ذو الحجة.
- رأس السنة الهجرية: 8 يوليو الموافق يوم الإثنين.
- عيد ثورة 23 يوليو الموافق الثلاثاء 15 محرم.
- المولد النبوي الشريف: الإثنين 16 من سبتمبر، 12 ربيع الأول.
- عيد القوات المسلحة: ذكرى نصر السادس من أكتوبر.