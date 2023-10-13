الإجازات المطولة هي فرصة رائعة للاسترخاء والراحة وقضاء الوقت مع الأحباب، كما أنها فرصة جيدة للسفر واستكشاف أماكن جديدة أو ممارسة الأنشطة المفضلة لديك، من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية، سنقدم لك دليلاً شاملاً عن الإجازات المطولة في السعودية في عام 1445-2023. وكذلك سنخبرك عن تواريخ الإجازات.

الإجازات المطولة في السعودية لعام 1945 وأهم نقاط خطة التعليم الجديدة

جدول الإجازات المطولة في السعودية لعام 1945

فيما يلي جدول الإجازات المطولة في السعودية لعام 1945:

الإجازة مدة الإجازة التاريخ إجازة نهاية الأسبوع المطولة 3 أيام الجمعة 10 مارس – الأحد 12 مارس إجازة عيد الفطر 4 أيام الخميس 27 يوليو – الأحد 30 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية 3 أيام الجمعة 18 سبتمبر – الأحد 20 سبتمبر إجازة اليوم الوطني السعودي 3 أيام الخميس 19 أكتوبر – الأحد 21 أكتوبر إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول 10 أيام الخميس 23 نوفمبر – الأحد 3 ديسمبر إجازة نهاية الأسبوع المطولة 3 أيام الجمعة 8 ديسمبر – الأحد 10 ديسمبر إجازة الشتاء 22 يومًا الخميس 21 ديسمبر – الأحد 7 يناير 1946 إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 10 أيام الخميس 15 مارس 1946 – الأحد 24 مارس 1946 إجازة نهاية الأسبوع المطولة 3 أيام الجمعة 13 أبريل 1946 – الأحد 15 أبريل 1946 إجازة عيد الأضحى 4 أيام الخميس 13 يوليو 1946 – الأحد 16 يوليو 1946 إجازة نهاية الأسبوع المطولة 3 أيام الجمعة 14 سبتمبر 1946 – الأحد 16 سبتمبر 1946 إجازة اليوم الوطني السعودي 3 أيام الخميس 11 أكتوبر 1946 – الأحد 13 أكتوبر 1946

تفاصيل الإجازات المطولة 1445-2023

هناك ثلاث إجازات مطولة في العام الدراسي الجديد 1445-2023 في السعودية، وهي:

إجازة نهاية الأسبوع المطولة: تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم الجمعة 10 مارس وتستمر حتى الأحد 12 مارس.

إجازة عيد الفطر: تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الخميس 27 يوليو وتستمر حتى الأحد 30 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية: تبدأ إجازة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة 18 سبتمبر وتستمر حتى الأحد 20 سبتمبر.

إجازة اليوم الوطني السعودي: تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الخميس 19 أكتوبر وتستمر حتى الأحد 21 أكتوبر.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول: تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 نوفمبر وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة: تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم الجمعة 8 ديسمبر وتستمر حتى الأحد 10 ديسمبر.

إجازة الشتاء: تبدأ إجازة الشتاء يوم الخميس 21 ديسمبر وتستمر حتى الأحد 7 يناير 1946، وهي أطول إجازة في العام.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني: تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 15 مارس 1946 وتستمر حتى الأحد 24 مارس 1946.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة: تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم الجمعة 13 أبريل 1946 وتستمر حتى الأحد 15 أبريل 1946.

إجازة عيد الأضحى: تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الخميس 13 يوليو 1946 وتستمر حتى الأحد 16 يوليو 1946.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة: تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم الجمعة 14 سبتمبر 1946 وتستمر حتى الأحد 16 سبتمبر 1946.

إجازة اليوم الوطني السعودي: تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الخميس 11 أكتوبر 1946 وتستمر حتى الأحد 13 أكتوبر 1946.

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القواعد الخاصة بوضع التقويم الدراسي 1945

في عام 1945، صدرت وزارة التعليم السعودية قرارًا جديدًا بشأن القواعد الخاصة بوضع التقويم الدراسي، وكان من أهم النقاط التي تضمنها القرار الجديد ما يلي:

بدء العام الدراسي في اليوم الأول من شهر محرم من كل عام هجري، وينتهي في اليوم الأخير من شهر ذي القعدة.

تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، بحيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في اليوم الأول من شهر محرم وينتهي في اليوم الأخير من شهر ربيع الأول، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول من شهر ربيع الثاني وينتهي في اليوم الأخير من شهر شعبان، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في اليوم الأول من شهر رمضان وينتهي في اليوم الأخير من شهر ذي القعدة.

منح الطلاب والمعلمين إجازة عيد الفطر لمدة أسبوع واحد، وإجازة عيد الأضحى لمدة أسبوعين، وإجازة منتصف الفصل الدراسي لمدة أسبوع واحد.

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التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي 1945

طرأ عدد من التغييرات على التقويم الدراسي السعودي منذ عام 1945، وأهم هذه التغييرات هي:

زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي من 200 يوم إلى 210 أيام.

إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي.

إضافة عدد من الإجازات الجديدة، مثل إجازة اليوم الوطني السعودي وإجازة رأس السنة الهجرية.

أهم نقاط خطة التعليم الجديدة لعام 1945

إليك أهم نقاط خطة التعليم الجديدة للمملكة السعودية لعام 1945: