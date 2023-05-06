الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل في برنامج تمكين الضمان الاجتماعي 1444 في المملكة

يعد برنامج تمكين الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الاجتماعية التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين. حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز دخل الأسر الفقيرة والمحدودة من خلال تقديم دعم مالي شهري.

وفيما يلي سنتحدث عن الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تمكين الضمان الاجتماعي 1444

1- الهوية الوطنية: يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم أو المتقدمة للبرنامج.

2- شهادة الزواج: في حالة وجود عائلة متكاملة، يجب تقديم شهادة الزواج الخاصة بالمتقدم أو المتقدمة للبرنامج.

3- شهادة الميلاد: يجب تقديم شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال المسجلين تحت اسم المتقدم أو المتقدمة للبرنامج.

4- صك حساب بنكي: يجب تقديم صك حساب بنكي باسم المتقدم أو المتقدمة للبرنامج، حيث يتم إيداع قيمة الدعم المالي الشهري في هذا الحساب.

5- صورة من عقد الإيجار: في حالة عدم امتلاك المتقدم أو المتقدمة للبرنامج منزل خاص به، يجب تقديم صورة من عقد الإيجار الخاص بالمنزل الذي يقيمون فيه.

6- شهادة بطالة: في حالة كان المتقدم أو المتقدمة للبرنامج عاطل عن العمل، يجب تقديم شهادة بطالة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب التأكد من تقديم كافة الأوراق المطلوبة لضمان استلام الدعم المالي المقدم من برنامج تمكين الضمان الاجتماعي بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

خطوات التسجيل في التمكين 1444

1- الدخول على موقع برنامج التمكين ثم النقر على زر تسجيل جديد.

2- تعبئة بيانات المتقدم: يجب تعبئة جميع الحقول المطلوبة في النموذج الذي يظهر بعد النقر على زر “تسجيل جديد”. وتتضمن هذه البيانات معلومات شخصية مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.

3- تحميل الأوراق المطلوبة: يجب تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج، والتي تتضمن الهوية الوطنية وشهادة الزواج (إذا كانت هناك عائلة متكاملة) وشهادات الميلاد وصك حساب بنكي وصورة عن عقد الإيجار (إذا لم يكن للمتقدم منزل خاص به) وشهادة بطالة (إذا كان المتقدم عاطلا عن العمل).

4- تأكيد البيانات: يجب تأكيد صحة جميع البيانات المدخلة قبل النقر على زر “إرسال” لإتمام عملية التسجيل.

5- انتظار مراجعة الطلب: بعد إرسال الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المعنية وإجراء اللازم في حالة استوفاء جميع الشروط.

6- استلام الدعم المالي: بعد موافقة الجهات المختصة على الطلب، يتم إيداع قيمة الدعم المالي الشهري في حساب البنكي الخاص بالمتقدم.