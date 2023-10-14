أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية حيث أشار إلى وجود أمطار رعدية مستمرة من اليوم وحتى الأربعاء على مناطق مُتفرقة بالمملكة العربية السعودية، تعّـرف عليها.

"الأرصـاد" استمرار هطول الأمطار من السبت إلى الأربعاء على هذه المناطق

المركز الوطني للأرصاد

أشارت الأرصاد إلى وجود أطار في بعض المناطق بالممكلة وأوضحت تفاصيل الطقس كما سنوضح لكم: