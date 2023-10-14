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“الأرصـاد” استمرار هطول الأمطار من السبت إلى الأربعاء على هذه المناطق

لبنى محمد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية حيث أشار إلى وجود أمطار رعدية مستمرة من اليوم وحتى الأربعاء على مناطق مُتفرقة بالمملكة العربية السعودية، تعّـرف عليها.

"الأرصـاد" استمرار هطول الأمطار من السبت إلى الأربعاء على هذه المناطق

"الأرصـاد" استمرار هطول الأمطار من السبت إلى الأربعاء على هذه المناطق

المركز الوطني للأرصاد

أشارت الأرصاد إلى وجود أطار في بعض المناطق بالممكلة وأوضحت تفاصيل الطقس كما سنوضح لكم:

  • عسير.
  • جازان.
  • الباحة.
  • مكة المكرمة.
  • المدينة المنورة.
  • حائل.
  • الحدود الشمالية.
  • الجوف.
  • تبوك.
  • الشرقية.
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لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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