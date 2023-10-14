“الأرصـاد” استمرار هطول الأمطار من السبت إلى الأربعاء على هذه المناطق
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية حيث أشار إلى وجود أمطار رعدية مستمرة من اليوم وحتى الأربعاء على مناطق مُتفرقة بالمملكة العربية السعودية، تعّـرف عليها.
المركز الوطني للأرصاد
أشارت الأرصاد إلى وجود أطار في بعض المناطق بالممكلة وأوضحت تفاصيل الطقس كما سنوضح لكم:
🔴 استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية من #السبت إلى #الأربعاء 14 – 2023/10/18م، على مناطق متفرقة من المملكة، بمشيئة الله. @jazangov @emartasir @AljoufSA @SaudiDCD@SA_HWY_SECURITY#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/k7FxeS8zbG
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 13, 2023
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