الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لـ 21 موقعًا في المملكة

تسعى الأحوال المدنية السعودية إلى تقديم خدماتها بسهولة ويسر لجميع المواطنين والمقيمين، لذلك أطلقت مبادرتين رئيسيتين، هما مبادرة “نأتي إليك” التي تستهدف تقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” التي تستهدف خدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها -مصدر الصورة: منصة الاحوال المدنية

خدمات للرجال والنساء

في إطار هذه المبادرات، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 21 موقعًا حول المملكة، وذلك على النحو التالي:

منطقة مكة المكرمة:

مركز قيا (اليوم)

مركز أبو راكه (غدًا)

الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة (اليوم)

قاعدة الملك فيصل البحرية (الثلاثاء)

مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة (الخميس)

المنطقة الشرقية:

المتوسطة الحادية والثلاثون للبنات بمحافظة حفر الباطن (غداً)

مقر الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية (الثلاثاء)

مقر شركة سابك بمدينة الجبيل (الرجال فقط) (الثلاثاء)

مقر الشركة العربية للبتروكيماويات بمدينة الجبيل (الرجال فقط) (الأربعاء)

مدرسة تربية الأجيال المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة حفر الباطن (الأربعاء)

منطقة حائل:

مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل (اليوم)

مركز التأهيل الشامل بحائل (غدًا)

الثانوية التاسعة عشر للبنات بحائل (الثلاثاء)

منطقة نجران:

مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية بنجران (الإثنين)

مدرسة أحد المتوسطة بنجران (الأربعاء)

إدارة التعليم بنجران (الخميس)

منطقة المدينة المنورة:

مركز ينبع النخل (اليوم)

محافظة الوجه (الأسبوع المقبل)

منطقة عسير:

الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط (الإثنين) لمدة يومين

محافظة العويقيلة (الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام)

منطقة القصيم:

مجمع الغماس التعليمي بمدينة بريدة (الأربعاء)

الخدمات المقدمة

توفر الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدمات السجل المدني الأساسية، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

تعد الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية، حيث تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية، وتقليل الجهد على المواطنين والمقيمين.

تؤكد الأحوال المدنية السعودية حرصها على تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تسهم في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات.