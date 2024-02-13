اكتشف مكة.. موعد ورابط حجز تذاكر فعاليات هايكينج جبل النور 2024

أعلنت منصة تكت مكس عن موعد انطلاق فعاليات هايكينج جبل النور تحت شعار “اكتشف مكة”، حيث يعيش الزوار في هذا المكان المميز تجربة رائعة في مكان هبوط الوحي على أرض مكة، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعالية وطريقة حجز التذاكر والأسعار وبعض التفاصيل الأخرى.

موعد فعاليات هايكينج جبل النور

بحسب ما أعلنه موقع الحجز فإن الفعالية سوف تبدأ يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في أكاديمية بناء الإنسان بمدينة مكة المكرمة ولمدة يوم واحد.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات من الساعة 2:30 مساءً بتوقيت السعودية في جبل النور، وتنتهي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث نقطة التجمع والاستعداد للعودة.

أسعار تذاكر فعالية اكتشف مكة ومسار الرحلة

تم تحديد تذكرة دخول موحدة لكل الفئات بسعر 199 ريال سعودي، وتشمل التذكرة: المواصلات، وتذكرة دخول معرض الوحي، وجبات خفيفة ومشروبات، وتشمل وجود مشرفين ومرشدين لمساعدة الزوار.

ويشمل مسار الرحلة: زيارة جبل النور، ثم بداية الهايك، وحتى الوصول إلى غار حراء، ومن ثم العودة من الهايك، وزيارة معرض الوحي، وأخيراً العودة الى نقطة البداية والاستعداد للعودة.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر هايكينج جبل النور وفعالية اكتشف مكة عن طريق منصة تكت مكس، من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر على الرابط السابق.

سوف تظهر لك صفحة فعالية اكتشف مكة.

أسفل الصفحة اضغط على احجز الآن وسجل الدخول.

وأخيراً حدد عدد التذاكر وقم بالدفع من خلال بطاقتك الإلكترونية، واستعد ليوم مميز في مكان مهبط الوحي وجبل النور.