افضل أنواع شاحن متنقل POWER BANK.. إليك أفضل الخيارات للبطاريات القوية والموثوقة

في عصرنا الحديث المليء بالتكنولوجيا والحركة السريعة، أصبحت الشواحن المتنقلة ضرورة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، حيث يتوجب علينا البقاء متصلين طوال الوقت، سواءً كنا في العمل، أو في السفر، أو حتى خلال وقت الاستجمام، تلعب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دورًا كبيرًا في تيسير حياتنا وتوفير الإعلام والترفيه، ولكن لا شيء يكون أكثر إحباطًا من انتهاء بطارية جهازك في وقت غير مناسب، نقدم لك في هذا المقال مجموعة من أفضل شواحن متنقلة لوازم السفر.

شاحن متنقل iMuto 20000 المصدر اليوتيوب

افضل أنواع شاحن متنقل POWER BANK

سنلقي نظرة على أحدث التقنيات والمميزات التي تقدمها هذه الشواحن، ستساعدك هذه المعلومات على اتخاذ قرار مستنير عند اختيار شاحن متنقل يلبي احتياجاتك ويضمن لك تواصلًا مستمرًا مع عالم التكنولوجيا، بغض النظر عن مكان وجودك أو وقت اليوم.

شاحن متنقل 26800 mA ANKER

شاحن المحمول Anker بسعة 26800 مللي أمبير في الساعة هو جهاز قوي يمكنك الاعتماد عليه للبقاء متصلًا في أي مكان.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية انكر باور كور Anker Powercore الاسم التجاري 20100 Anker Powercore سعة البطارية 20,100 مللي أمبير ساعة اللون الأسود الوزن 0.71 رطل تيار الإخراج 4.8 أمبير وقت الشحن 10 ساعات

المميزات

سهل الاستخدام والحمل. تصميم جذاب وأنيق باللون الأسود. يقوم بشحن البطارية بسرعة وكفاءة. سعة كبيرة تصل إلى 20,100 مللي أمبير ساعة. مزود بمؤشرات ضوئية تعرض مستوى الشحن المتبقي بالبطارية. يتيح شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت دون تأثير على سرعة الشحن. يأتي مع بطارية ليثيوم أيون تتيح شحنه بسرعة في 6 ساعات فقط. منافذ إدخال بقوة 4 أمبير تسمح بشحن الباور بانك بسرعة. مزود بتقنية MultiProtect لحماية الأجهزة من التيار الزائد والحرارة المرتفعة وتلف البطارية.

العيوب

لا يدعم الشحن السريع لجميع الأجهزة، يعتمد على تقنيات PowerIQ أو VoltageBoost. يمكن استخدامه على الأجهزة التي تعمل بتقنية QuickCharge من Qualcomm ولكن لن تشحن بأقصى سرعة لها.

شاحن متنقل Anker PowerCore 10400

شاحن متنقل Anker PowerCore 10400 هو الشريك المثالي للحفاظ على هاتفك الذكي مشحونًا طوال اليوم.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية انكر باور كور Anker PowerCore 10400 السعة 10400 مللي أمبير/الساعة اللون الأسود الأبعاد 9.75 × 8 × 2.2 سم الوزن 254.01 جرام تيار الإخراج 4 أمبير تقنيات الشحن PowerIQ و Voltage Boost تقنية الحماية Multiprotect متوافق مع أجهزة الأندرويد وأجهزة iOS

المميزات

شحن فائق السرعة بفضل تقنيات PowerIQ و Voltage Boost. توفير حماية متعددة بفضل تقنية Multiprotect. توافق مع جميع أنواع الأجهزة سواء كانت للأندرويد أو iOS. تصميم صغير الحجم يسهل حمله في حقيبتك. منافذ مزدوجة تصل إلى 4 أمبير لشحن جهازين في نفس الوقت. بطارية ليثيوم أيون تساعد على شحن الباور بانك بسرعة وتوفير طاقة طويلة الأمد.

العيوب

لا يدعم الشحن السريع لجميع الأجهزة، يعتمد على تقنيات PowerIQ و Voltage Boost.

أفضل شاحن متنقل Anker 5200mAh Astro E1

شاحن المحمول Anker Astro E1 بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة هو رفيق مثالي في سفرك.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية غير محددة السعة 5200 مللي أمبير/الساعة اللون الأبيض الأبعاد 5.8 × 21 × 12.8 سم الوزن 119.75 جرام تقنيات الشحن IQ العالمية تقنية الحماية Multiprotect متوافق مع جميع الأجهزة

المميزات

تصميم صغير الحجم يشبه قالب الحلوى لسهولة الحمل والتخزين. تقنية IQ العالمية تمنحك شحنًا سريعًا للغاية. مزود باللون الأبيض الأنيق. قدرة شحن قوية تصل إلى 5200 مللي أمبير/الساعة. تقنية Multiprotect للحماية والسلامة أثناء عملية الشحن. بطارية ليثيوم أيون تساعد على شحن POWER BANK بسرعة وتمكين استخدامه لفترة طويلة تصل إلى 10 أيام. سعر مناسب يجعله خيارًا ممتازًا للعديد من المستخدمين.

العيوب

لا توجد عيوب مذكورة بشكل خاص.

شاحن متنقل ROMOSS Portable Charger

شاحن المحمول ROMOSS هو جهاز مثالي للبقاء متصلًا في جميع أوقاتك، بفضل سعته الكبيرة والمدعومة بتقنيات حديثة، يمكنك الاعتماد عليه لشحن هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر أثناء التنقل.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية غير محددة السعة 10000 مللي أمبير/الساعة اللون الرمادي الأبعاد 3.6 × 15.2 × 9 سم الوزن 249.48 جرام تقنيات الشحن Fit Charge و Fast Charge متوافق مع جميع أنواع الهواتف (أندرويد وآيفون) عملية شحن سريعة نعم منافذ الإدخال منفذين بقوة 2 مللي أمبير وقت الشحن حوالي 3 إلى 4 ساعات كابل الشحن مرفق الضمان 12 شهرًا

المميزات

تصميم مضغوط يسهل حمله في أي مكان. متوافق مع جميع أنواع الهواتف، سواء كانت أندرويد أو آيفون. يوفر عملية شحن سريعة بفضل تقنيات Fit Charge و Fast Charge. يحتوي على منفذين بقوة 2 مللي أمبير، مما يمكنك من شحن جهازين في نفس الوقت. سعة شحن قوية تصل إلى 10000 مللي أمبير/الساعة. يأتي مع كابل لسهولة إعادة شحنه. ضمان لمدة 12 شهرًا لضمان الجودة. بطارية ليثيوم أيون قابلة للنقل. تقنية Multi-Protection لحماية هاتفك أثناء عملية الشحن.

العيوب

لا توجد عيوب مذكورة بشكل خاص.

أشهر شاحن متنقل من ACMIC powercore 20000mAh

شاحن المحمول ACMIC PowerCore بسعة 20000mAh هو جهاز قوي يمكنك الاعتماد عليه للحفاظ على أجهزتك مشحونة بشكل موثوق به، مع تصميمه المدمج والمحمول، يمكنك حمله بسهولة في جميع رحلاتك وأنشطتك اليومية.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية غير محددة السعة 20000 مللي أمبير/الساعة اللون غير محدد الأبعاد 140.8 * 64.3 * 23.3 ملم الوزن 325 جم تقنيات الشحن ACMIC متوافق مع جميع أنواع الهواتف (أندرويد وآيفون) عملية شحن سريعة نعم منافذ الإدخال منفذين بقوة 2 أمبير و 2.4 أمبير وقت الشحن حوالي 4 إلى 5 ساعات كابل الشحن مرفق الضمان 12 شهرًا

المميزات

تقنيات ACMIC تساعد في شحن جهازك بسرعة فائقة خلال 4 أو 5 ساعات كحد أقصى. سعة شحن كبيرة تصل إلى 20000 مللي أمبير/الساعة. بطارية ليثيوم أيون عالية الأداء. منفذي إدخال مزدوجين بقوة 2 أمبير و 2.4 أمبير لشحن جهازين في وقت واحد. يأتي مع كابل لسهولة إعادة شحنه. ضمان لمدة 12 شهرًا لضمان الجودة والأداء الممتاز. تصميم مضغوط وصغير الحجم يسهل حمله. تقنيات حماية ضد الحرارة الزائدة والتيار المتردد للحفاظ على سلامة البطارية.

العيوب

لا توجد عيوب مذكورة بشكل خاص.

شاحن متنقل iMuto 20000

شاحن المحمول iMuto 20000mAh هو رفيق ممتاز لأسلوب حياتك المتنقل، بفضل سعته الكبيرة والمنافذ المتعددة، يمكنك الاعتماد عليه لشحن هواتفك الذكية وأجهزتك اللوحية أثناء التنقل.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية ايموتو (iMuto) الاسم التجاري 20000 iMuto Power Bank سعة البطارية 20,000 مللي أمبير ساعة اللون الأسود الوزن 410 غ منافذ الشحن 3 تيار الإخراج 2.4 أمبير

المميزات

شاشة رقمية تظهر كمية الشحن المتبقية بدقة عالية. سرعة في شحن بطارية الهاتف. 3 منافذ للشحن تدعم الأيباد، الكمبيوتر المحمول، والهواتف الذكية. يأتي مع بطارية بسعة 20,000 مللي أمبير. بطارية ليثيوم بوليمر عالية الجودة فئة A مصممة مع تكنولوجيا الحماية الذكية المتعددة للحفاظ على أجهزتك آمنة من الشحن الزائد. يأتي مع حقيبة سفر مضادة للماء ودليل المستخدم. يأتي مع ضمان لمدة 18 شهرًا وخدمة عملاء ودية.

العيوب

حجم الشاحن من ايموتو كبير نوعًا ما مما يمكن أن يمثل صعوبة في حمله.

شاحن متنقل Mophie Power Bank

شاحن المحمول Mophie Power Bank هو جهاز ممتاز يمكنك الاعتماد عليه لشحن أجهزتك الذكية أثناء التنقل. بفضل سعته الجيدة والمنافذ المتعددة، يمكنك شحن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بسهولة.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية Mophie Powerstation الاسم التجاري 20000 Mophie Powerstation سعة البطارية 10,050 مللي أمبير في الساعة اللون الأسود الوزن خفيف الوزن منافذ الشحن 2

المميزات

يشحن بطارية الهاتف بسرعة تصل إلى 5 مرات مقارنة بشاحن متنقل آخر. مناسب لجميع الأجهزة المتوافقة مع USB-C و USB-A. مثالي لشحن أجهزة Android، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية. يدعم شحن سماعات EarPods لاسلكيًا إذا كان لديك حقيبة الشحن الخاصة بهم. يأتي مع بطارية سعة 10,050 مللي أمبير في الساعة. يمنحك شحنًا بنسبة 50٪ أو أكثر في مدة 30 دقيقة فقط. بطارية ليثيوم بوليمر آمنة لجميع أجهزتك.

العيوب

يجب الانتباه عند الشراء لأنه مصنوع وفقًا للمقابس الأمريكية، مما قد يتطلب استخدام محول إضافي.

شاحن متنقل Novoo PowerBank

شاحن متنقل Novoo PowerBank هو شريك مثالي لأسلوب حياتك المتنقل، إذا كنت بحاجة إلى شاحن متنقل قوي وموثوق، فإن Novoo PowerBank هو الخيار الأمثل لك.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية Novoo PowerBank الاسم التجاري 22500 Novoo PowerBank سعة البطارية 22,500 مللي أمبير في الساعة الألوان الأسود والبرتقالي منافذ الشحن 4

المميزات

مجهز بمنفذ تيار متردد ومنفذي USB-A بقوة 9 فولت/2 أمبير ومنفذ بي دي 45 واط من نوع سي، يدعم 4 مخارج في نفس الوقت. يصل تيار متردد الخرج إلى 85 واط، مما يجعله مناسبًا لشحن الأجهزة المتوافقة مع هذه المنافذ. مناسب تمامًا لشحن الهواتف، الأجهزة اللوحية، الأجهزة المحمولة وحتى الكاميرات. يأتي مع بطارية سعة 22,500 مللي أمبير في الساعة. إمكانية الشحن السريع باستخدام بطارية خارجية بي دي 45 واط للأجهزة اللاب توب في غضون 2.5 ساعة. بطارية ليثيوم بوليمر آمنة تحمي جميع أجهزتك من الشحن الزائد.

العيوب

الحجم كبير والوزن ثقيل، مما يجعله غير مناسب للحمل أثناء التنقل. يتم تصنيعه وفقًا لمقابس الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يتطلب استخدام محول إضافي عند الشراء.

شاحن متنقل Halo Power Bank

شاحن متنقل Halo Power Bank هو جهاز قوي يمكن الاعتماد عليه لشحن أجهزتك المحمولة في أي وقت وفي أي مكان، إذا كنت بحاجة إلى شاحن متنقل يمكن أن يلبي احتياجاتك بكفاءة وأمان، فإن Halo Power Bank هو خيار رائع لك.

المواصفات

الميزة التفاصيل العلامة التجارية Halo PowerBank الاسم التجاري HALO Bolt ACDC Wireless سعة البطارية 44,400 مللي أمبير في الساعة اللون روز جولد منافذ الشحن 4

المميزات

يشحن هاتفك بسرعة دون الحاجة إلى كابل إضاءة، مجرد وضع الهاتف فوق بنك الطاقة وسيتم الشحن تلقائيًا. منافذ USB مزدوجة ومخرج تيار متردد/تيار مستمر، يمكنك شحن ما يصل إلى 4 أجهزة في نفس الوقت. يحتوي على منفذ تيار متردد بقوة 120 فولت، مما يتيح لك تشغيل الكمبيوتر المحمول أثناء التنقل. يوفر شحنًا كافيًا لمدة 10.5 ساعة من عمر بطارية HP Pro Book، أو 98 ساعة لهاتف Samsung Galaxy S9، أو 66 ساعة من مكالمات هاتف iPhone 8. يأتي مع بطارية سعة 44,400 مللي أمبير في الساعة. بطارية ليثيوم بوليمر آمنة تحمي أجهزتك من الشحن الزائد. يشمل ملحقات مثل مسمار HALO، قابس الجدار AC، محول شحن السيارة، كابل الشحن (كابل USB صغير)، كابلات القفز، حقيبة حمل، ودليل البدء السريع.

العيوب

يعمل مع أجهزة iPhone فقط. يتم تصنيعه وفقًا لمقابس الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يتطلب استخدام محول إضافي عند الشراء.

كيفية اختيار أفضل شاحن متنقل

ابحث عن الشركات المصنعة للهواتف الذكية وملحقاتها الشهيرة، حيث إنها غالبًا ما تقدم شواحن متنقلة عالية الجودة.

يفضل الشراء من شركات متخصصة في صناعة ملحقات الجوال، حيث تكون لديها الخبرة في تصميم شواحن متوافقة مع مختلف الأجهزة وبجودة عالية. اختر شاحن متنقل يحمل سعة طاقة كبيرة تتناسب مع احتياجاتك، عادةً ما يكون الشاحن بسعة 20,000 مللي أمبير أو أعلى مناسبًا للاستخدام اليومي لفترات طويلة. حاول اختيار شاحن متنقل بحجم مناسب يتناسب مع تنقلاتك اليومية، يفضل البحث عن شواحن رقيقة وخفيفة يمكنك حملها بسهولة دون إضافة وزن زائد. اختر شاحنًا متنقلًا يحتوي على منافذ متعددة، مما يمكنك من شحن أكثر من جهاز في وقت واحد، مثل اللاب توب أو التابلت أو الكاميرات الرقمية. ابحث عن شواحن متنقلة تحمل مميزات إضافية مثل شاشة رقمية لعرض حالة الشحن بدقة، ودعم الشحن السريع، وحماية ضد الشحن الزائد والحماية من الحرارة. تحقق من الملحقات المتضمنة مع الشاحن مثل الكابلات والحقيبة ودليل الاستخدام، كما تأكد من وجود ضمان لفترة معينة يضمن لك جودة المنتج.

باختيار شاحن متنقل يلبي احتياجاتك ويتناسب مع أسلوب حياتك اليومي، يمكنك التأكد من دعم أجهزتك بالشحن في أي وقت ومكان.