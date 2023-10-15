اعتراض حساب المواطن 1445 خطواته وشروطه وإجراءاته

يقدم برنامج حساب المواطن دعمًا ماليًا للأسر السعودية المستحقة، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير، مثل: دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وقيمة الثروة، وإذا تم رفض طلب الأهلية للبرنامج، أو تم تخفيض قيمة الدعم المستحق، فيمكن للمستفيد تقديم اعتراض على قرار الأهلية.

توضيح شروط اعتراض حساب المواطن والخطوات والإجراءات المطلوبة - المصدر: جوجل

شروط اعتراض حساب المواطن

يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على قرار الأهلية في حساب المواطن إذا توافرت فيه الشروط التالية:

أن يكون المستفيد مسجلًا في البرنامج.

أن يكون قرار الأهلية الصادر للمستفيد هو “غير مؤهل” أو “مستحق بمبلغ أقل”.

كما يجب أن يكون المستفيد قد قدم جميع المستندات المطلوبة عند التسجيل في البرنامج.

خطوات الاعتراض

يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على قرار الأهلية في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المواطن

الضغط على أيقونة “الملف الشخصي”.

الضغط على أيقونة “الاعتراضات”.

ثم بعد ذلك اختيار نوع الاعتراض المطلوب.

تعبئة البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات الداعمة للاعتراض.

ثم بعد ذلك الضغط على زر “تقديم الاعتراض”.

الإجراءات

بعد تقديم الاعتراض، سيقوم فريق حساب المواطن بدراسة الاعتراض والرد عليه خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وفي حالة قبول الاعتراض سيتم تعديل قرار الأهلية للمستفيد وفقًا للبيانات المقدمة.

المستندات المطلوبة

يمكن للمستفيد إرفاق المستندات التالية مع طلب الاعتراض:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من عقد الزواج.

كما يجب إحضار صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من صك الملكية أو الإيجار.

صورة من كشف حساب بنكي.

كما يجب إحضار صورة من فواتير المرافق.

شروط أهلية دعم حساب المواطن

تتمثل شروط الأهلية في حساب المواطن في الآتي: