اعتباراً من غدٍ الإثنين.. سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار بدلاً من التحويل الشخصي

يبدأ يوم الإثنين 15 يناير (3 رجب) تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لعقد الإيجار، إذ كان في السابق يتم الدفع عن طريق مكاتب العقار وذلك من خلال الكاش أو الحساب البنكي عن طريق تحويله إلى حساب المؤجر، ولكن الآن لم يعد هناك احتياج للمكتب الا مع تجديد العقد.

سداد عقود الإيجار السكني- صفحة منصة إيجار عبر منصة X

منصة إيجار

تساعد عملية تحويل دفع الإيجار أون لاين إلى التسهيل على المواطنين السعوديين، وتقليل المشاكل الخاصة بالضريبة أو عقود السكن، وتكون طريقة دفع إيجار الشقة إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إيجار.

اختر سداد فاتورة لمرة واحدة.

حدد أيقونة “الخدمات”.

اضغط على “إيجار” أضف رقم عقد الإيجار.

اختر عرض الفاتورة سيتم عرض الفاتورة أمامك.

أضف تفاصيل حسابك البنكي.

قم بإتمام الدفع إلكترونيا.

اعتباراً من غدٍ الاثنين.. سداد عقود الإيجار السكني يكون عبر منصة إيجار، ولن يُقبل التحويل الشخصي إلى المؤجّر كإثبات السداد. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 14, 2024

منصة سداد دفع الإيجار

أوضحت منصة إيجار طريقة سداد الدفعات الإيجارية السكنية من قبل المستأجر عن طريق خدمة سداد وذلك باتباع الخطوات التالية:

عن طريق تطبيق حسابك البنكي.

اختر من القائمة الرئيسية المدفوعات الإلكترونية/ سداد الفواتير.

اختر (إضافة فاتورة/ الدفع لمرة واحدة).

حدد الجهة المفوترة (إيجار – 153).

أدخل رقم الحساب (رقم العقد) يظهر لك (المبلغ المستحق).

عندها يمكنك ادخال المبلغ المراد سداده.

هل تضاف ضريبة على المؤجر؟

لا لا يتم احتساب ضريبة على المباني السكنية ولكن يتم اضافة ضريبة على المباني التجارية إذا تعدى 3.000 ريال، إضافة إلى ذلك لم يتم إضافة جميع الشقق في المملكة، حيث تم اختيار الأماكن التي تنطبق عليه الشروط فقط، بينما المساكن الأخرى ستقوم بالسداد بشكل شخصي.

هل يمكن السداد في بنك الراجحي؟

يتم السداد من خلال رقم الفاتورة عن طريق البنوك سواء الراجحي أو الاهلي وغيرهم من البنوك في المملكة، حيث يتم سداد قيمة عقد الإيجار بمنصب إيجار مدى أو apple pay أو سداد.

متى يستلم المؤجر الإيجار؟

بعد إرسال قيمة الإيجار يستلم المؤجر قيمة العقد في خلال 5 أيام عمل من تاريخ إرسال المبلغ، وإذا كان المالك يستلم الإيجار دفعات شهرية وقمت بسداد دفعة، فإن المالك يجب أن يعدل الدفعات من حسابه.

هل النظام الجديد يشمل المؤجرين القدامى؟

في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، وفي حال تم السداد للوسيط أو المؤجر يشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني.

هل يشمل العقود التي بدأت قبل ٦ أشهر وحان موعد الدفعة الثانية؟

في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع يمكن للمستأجر الدفع من خلال التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني.

لا يوجد عقد بين المستأجر والمؤجر

في حال يوجد عقد ورقي بين الأطراف يمكنك تقديم طلب تسجيل حالة تعاقدية في حال امتناع أحد الأطراف عن توثيق العقد الإلكتروني.

ما سبب تطبيق دفع الإيجار إلكترونيا؟

يتم الدفع عبر منصة إيجار من خلال قيام المستأجر بتحويل المبلغ المراد سداده إلى المنصة والتي تقوم بتحويلها إلى المؤجر في خلال 5 أيام عمل، ويأتي تطبيق الدفع الإلكتروني من أجل تقليل التلاعب في العقود الوهمية وتقليل الخلافات بين المالك والمستأجر وتقليل التهرب الضريبي.