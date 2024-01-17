اضبط الآن.. تردد أون تايم سبورت 2024 الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مجاناً

تستضيف مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، إذ من المنتظر أن تقام المباريات على صالة استاد القاهرة في الصالات 1 و2، فيما يخوض المنتخب المصري مبارياته على الصالة الرئيسية، فيما من المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات البطولة والتي تذيعها مجانا، حيث يمكنك تثبيت تردد القناة ومتابعة مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد.

تردد أون تايم سبورت

تردد أون تايم سبورت

تمتلك قنوات أون تايم سبورت حق نقل مباريات كأس أمم أفريقيا والتي سيتم نقلها مجانا على قنوات أون تايم 1 و2، إذ من المقرر أن تنطلق مباريات البطولة اليوم الأربعاء 17 يناير، حيث يمكنك متابعة المباريات من خلال إضافة تردد القناة التالي على نايل سات:

التردد: 11860.

القطبية: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القنوات الناقلة للبطولة

يمكنك متابعة مباريات البطولة مجانا من خلال قنوات on time sports، كما سيتم نقل المباريات عبر قنوات المغربية الرياضية، حيث يتم توفير بث المباريات عبر تلك القنوات فقط، فيما تبث قناة المغربية الرياضية عبر التردد التالي:

التردد: 11157.

القطبية: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

مجموعات أمم أفريقيا لليد

تضم بطولة أفريقيا 16 منتخب، حيث تشارك مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا اليد وتقع في المجموعة الثانية من البطولة رفقة منتخبات غينيا والكاميرون والكونغو برازفيل، فيما يأتي ترتيب المجموعات الأربعة قبل انطلاق البطولة كالتالي:

المجموعة المنتخب الأول المنتخب الثاني المنتخب الثالث المنتخب الرابع الأولى كاب فيردي الكونغو الديمقراطية زامبيا رواندا الثانية مصر غينيا الكاميرون الكونغو برازافيل الثالثة المغرب الجزائر الجابون ليبيا الرابعة تونس أنجولا نيجيريا كينيا

طريقة ضبط التردد

يمكنك إضافة تردد قناة أون تايم سبورت إلى جهاز الاستقبال سواء بجودة SD أو جودة HD، حيث يمكنك تثبيت التردد من خلال اتباع التالي: