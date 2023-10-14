اسماء افضل اسواق الرياض وارخصها 1445

تزخر الرياض بالعديد من الأسواق والمراكز التجارية التي توفر تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار مناسبة، مما يجعلها وجهة مثالية للتسوق والاستمتاع بتجربة التسوق المميزة.

الأسواق

سوق طيبة:- يعد سوق طيبة من أشهر الأسواق في الرياض، حيث يضم أكثر من 500 متجر تبيع الملابس والمجوهرات والأدوات المنزلية وغيرها، كما أنه سوق مغلق يوفر تجربة تسوق فريدة.

أسواق المجد:– تتميز أسواق المجد بتنوعها وأسعارها المناسبة، إذ تحتوي على متاجر الملابس والمنتجات الجلدية ومحلات الذهب، إلى جانب المطاعم وألعاب الأطفال.

سوق القرية الشعبية:- يعد السوق مقصداً للبحث عن الصفقات، حيث يضم متاجر متنوعة بأسعار مناسبة، بالإضافة لمنطقة خاصة للنساء.

سوق البطحاء:– يتميز السوق باحتوائه على الملابس والمنتجات التراثية واليدوية الأصلية بأسعار رائعة.

سوق أشيقر :-سوق شعبي يتميز بالتنوع ورخص الأسعار، ويحتوي على منطقة ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ تجعل التسوق ممتعاً.

وهكذا تنتشر الأسواق المميزة في الرياض التي ترضي رغبات المتسوقين وتناسب جميع الفئات، فهي وجهة لا غنى عنها لمحبي التسوق واكتشاف الأسعار المثالية.