رابط استمارة التقديم على قروض الإسكان 2023 التابع لوزارة الإعمار بالعراق Sreg.site

أعلنت وزارة الإعمار بالعراق فتح باب التسجيل الإلكتروني في استمارة قروض الإسكان التي انتظرتها العائلات العراقية منذ وقت طويل، حيث قامت الوزارة بتخصيص أيام للتقديم على القروض لكل محافظة لعدم التكدس وعدم سقوط الموقع المخصص باستقبال طلبات القروض، وتقوم الوزارة بوضع عدد من شروط استحقاق القروض وتوفر أيضا ألية الاستعلام عن الطلبات.

لوجو وزارة الإعمار والإسكان وإعلان جديد حول القروض العقارية - الصفحة الرسمية على فيس بوك.

وزارة الإعمار والإسكان بالعراق

تعمل وزارة الإعمار والإسكان بالدولة العراقية على توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، والذي من شأنه احياء الأمل في الحياة الكريمة بين المواطنين، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات الخاصة بالمباني والطرق والبنية التحتية للمواطنين، كما تقوم بإطلاق المشروعات السكنية والمدن الجديدة المخصصة للسكن أو الخدمات الإدارية، وتوفر الوزارة أيضا خدمات البناء الذاتي للمواطنين الراغبين في بناء منزل خاص لهم والحصول على قروض لبناء أو ترميم أو فرش المسكن وفق شروط مخصصة لقبول القرض العقاري.

تنويه الوزارة

صدر من وزارة الإسكان والإعمار العراقية تنويه هام اليوم:

انطلق في الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.. التقديم الالكتروني لقروض صندوق الإسكان وعبر الرابط:

https://sreg.site

يستقبل الموقع الالكتروني الطلبات بكل سلاسة، لحين نفاذ الحصة المقررة لكل محافظة وحسب جدول التقديم الموضح ادناه: أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، ان صندوق الإسكان العراقي التابع لها سيباشر بفتح التقديم الالكتروني للقروض يوم غد الأحد الساعة العاشرة صباحاً.

جدول التقديمات

تقرر أن يتم تقسيم التقديم للمحافظات على أربعة مراحل كالتالي:

محافظات بغداد و ديالى و كركوك و الانبار و نينوى و صلاح الدين يوم الأحد الموافق 2023/10/15.

فيما ستكون محافظات ذي قار و المثنى و واسط يوم الاثنين الموافق 2023/10/1.

ويتم التقديم الالكتروني لمحافظات القادسية و بابل و النجف الاشرف يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17.

أما محافظات ميسان و كربلاء المقدسة و البصرة فسيكون يوم الأربعاء الموافق 2023/10/18.

خطوات التقديم

وافق مجلس الوزراء على ميزانية مخصصة لقروض صندوق الإسكان، على أن يبدا التقديم الإلكتروني على القروض بالخطوات التالية: