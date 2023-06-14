“استقرار بالأجواء على أغلب الأنحاء” الهيئة العامة للأرصاد الجوية توضح حالة الطقس الأربعاء 14/6/2023

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في تقرير لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، متوقعة استقرار الأجواء على أغلب الأنحاء، وهذا بعد أن شهدت محافظات شمال الصعيد في يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية، مع نشاط بالرياح المثيرة للرمال والأتربة وصلت حتى حد العاصفة على محافظة أسيوط، بتسجيل سرعة الرياح 56 كم بالساعة، مع تدني الرؤية الأفقية، التي وصلت إلى 500 متر، وهذا وفق محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الظواهر الجوية لليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 على النحو التالي:

اعتدال الحرارة على معظم الأنحاء في الصباح الباكر.

الطقس الحار نهارًا على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

الطقس المائل للحرارة على السواحل الشِّمالية.

شدة الحرارة على جَنُوب الصعيد وجنوب سيناء.

اعتدال الحرارة على كافة الأنحاء في ساعات الليل.

وقد أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة؛ يُزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

نشاط الرياح

وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سوف تنشط الرياح أحيانًا في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري بسرعة 30 كم بالساعة.

سوف تنشط الرياح أحيانا على السواحل الشِّمالية الشرقية ووسط سيناء بسرعة 32 كم بالساعة.

أما على جَنُوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سوف تنشط الرياح بسرعة 34 كم بالساعة.

على السواحل الشِّمالية الغربية سوف تكون الرياح معتدلة بسرعة 26 كم بالساعة.

سوف تنشط الرياح على شمال الصعيد بسرعة 32 كم بالساعة.

أما على جَنُوب الصعيد، سوف تنشط الرياح أحيانا بسرعة 32 كم بالساعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين

وفق التوقعات للبحر المتوسط والبحر الأحمر سوف تكون حالة البحرين على النحو التالي:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين المتر والمتر والنصف.

البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر ونصف ومترين.

فرص الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على كل من حلايب وشلاتين بنسبة حدوث تقريبية 20% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.