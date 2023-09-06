استقدام العمالة المنزلية من دولة أوغندا.. “منصة مساند تجيب”

ذكرت منصة مساند من خلال حسابها الرسمي لخدمات العمالة المنزلية عن فتح باب الاستقدام من دولة أوغندا، ويتم ذلك الأمر من خلال تقديم طلب تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من دولة أوغندا من خلال حسابك عبر منصة مساند، ويتم إصدار التأشيرة في حالة توافر جميع شروط وضوابط الاستقدام.

صورة للعمالة المنزلية_ مصدر الصورة: موقع نبض

طريقة تحويل راتب العمالة المنزلية عبر urpay

أعلن الحساب الرسمي الخاص بخدمات العمالة المنزلية عن طريقة تحويل الراتب من خلال urpay، ويتم ذلك على النحو الآتي:

في البداية قم بتحميل urpay.

ثم قم بإنشاء حساب خاص للعمالة.

بعد ذلك اختر خانة مساند وأضف العمالة.

اختر أيقونة دفع الراتب، ثم قم بتحديد قيمة الراتب ومدة العمل.

اختر المحفظة التي ترغب في التحويل من خلالها.

ثم قم بتأكيد عملية التحويل.

توثيق العقود بين الطرفين

وضعت منصة مساند خدمة جديدة وهي خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية الموجودة داخل المملكة، وتهدف هذه الخدمة إلى حفظ حقوق الطرفين المتعاقدين، ولكن يشترط ألا يكون لدى العامل عقود أخرى سارية ومسجله من خلال المنصة.

مدة تجربة العمالة المنزلية

أكدت منصة العمالة المنزلية أن الطرف الأول مسؤول عن العامل الذي طالب باستقدام لمدة لا تقل عن 3 أشهر من موعد تواجده داخل المملكة، وفي حالة انتهاء هذه الفترة، وعدم رغبة صاحب العمل في استمرار العامل في العمل لديه، يتحمل الطرف الثاني مسؤوليته.

مكاتب الاستقدام داخل المملكة

توجد العديد من مكاتب الاستقدام داخل المملكة ومن أهم هذه المكاتب:

مكتب وقت الوصول في الخرج – الرياض.

مكتب الشرق الأوسط في الباتري – الزهراء – الرياض.

مكتب الرقيب في تقاطع طريق الوشم مع طريق الملك فهد.

مكتب المدينة في الديري الشرقي بين مخرج 10، 11، الرياض.

مكتب الروابط الخليجية شارع الملك فيصل.

مكتب حول العالم في طريق ديراب، الشفا، الرياض.

وبالنسبة لمدة تحويل تكلفة نقل العمالة المنزلية إلى صاحب العمل، فإنها تستغرق حوالي 5 أيام من موعد إتمام عملية النقل.