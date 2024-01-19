استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الترم الأول في عدد كبير من المحافظات، حيث بدأت مدارس التربية والتعليم في إعلان نتيجة الترم الاول، والتي انتهت قبل عدة أيام للصفين الرابع والخامس الابتدائي حيث يجري تقييم الطلاب من خلال نظام الألوان، فيما تقوم المدرسة بتوفير كشف نتيجة الترم الأول.

نتيجة الخامس الابتدائي

نتيجة الخامس الابتدائي

يتم إعلان نتيجة الخامس الابتدائي الترم الاول 2024 بمدارس وزارة التربية والتعليم من خلال كشوف تضم اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس وتقييم الطالب وفق نظام الألوان الأربعة، فيما تقوم كل مدرسة بإعلان النتيجة بعد انتهاء تصحيح الدرجات ورصد درجات جميع المواد.

بوابة التعليم الأساسي

تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة امتحانات الترم الأول 2024 من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك لطلاب محافظة القاهرة فقط، فيما يمكن للطلاب في باقي المحافظات الاستعلام عن النتيجة من خلال كشوف الدرجات في المدارس، ويكون الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط التعليم الأساسي.

اختر منها نتيجة سنوات النقل.

حدد بعدها الصف الخامس الابتدائي.

اختر نتيجة الترم الاول والمرحلة الإبتدائية.

حدد الصف والفصل الدراسي.

اضغط على استعلام النتيجة.

سيتم عرض درجات الامتحانات.

تقييم درجات الصف الخامس

تعتمد وزارة التربية والتعليم على طريقة جديدة في تقييم الطلاب وهي متبعة منذ عدة سنوات، ويشمل ذلك التقييم من خلال ألوان (الأزرق، الأخضر، الأصفر، الأحمر)، ويشير كل لون إلى نتيجة الطالب، حيث يكون التقييم وفق التالي: