استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 74 لدعم يناير 2024| وموعد الصرف

يستعد برنامج حساب المواطن للإعلان عن نتائج أهلية الدفعة رقم 74 الخاصة بدعم المواطنين والمستفيدين عن شهر يناير 2024، حيث زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كيفية الاستعلام للحصول ومعرفة استحقاق الصرف المقرر له يوم الأربعاء العاشر من يناير المقبل، في الوقت الذي يواصل في البرنامج استقبال طلبات التسجيل الجديدة، وتسجيل التابعين والمستفيدين الجدد، وسيتم الكشف عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للبرنامج والتنويه عبر منصة إكس.

شعار حساب المواطن-المصدر: صحيفة اليوم

استقبال طلبات التسجيل

ويُمكن الآن لأي مواطن ينطبق عليه شروط التسجيل، من التقديم بطلب جديد إلكتروني من أجل استحقاق الدعم، مع العلم أن المستفيد يجب أن يكون سعوديًا الجنسية والأصل والمنشأ، أو حاملًا لبطاقة التنقل، ويستحق الصرف أيضًا عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي وزوجة المواطن السعودي، ويتم تقسيم فئات الاستحقاق بنسبة مئوية حسب قيمة الدخل الذي يجب الإفصاح عنه بشكل صحيح عند التسجيل.

فئات الدعم حسب النسبة

استحقاق كامل كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم. تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 1200 ريال شهريًا تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1000 ريال شهريًا تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 600 ريال شهريًا

يأتي هذا في الوقت الذي كشف في حساب المواطن عن نسب ومبالغ الصرف منذ إطلاقه قبل عدة سنوات، مذكرًا المستفيدين ومن يريد التسجيل، أو من يتعرض لمشكلة تتسبب في وقف الصرف، بضرورة تحديث البيانات بشكل دائم ومستمر، مع تقديم المتطلبات الأساسية للاستحقاق، وتتمثل في:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي الآيبان النشط.

بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف.

شروط الاستحقاق

جدير بالذكر أن الحكومة السعودية توفر دعم مباشر للمواطن في حالة توافر عدة شروط أساسية، حيث تستهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر استحقاقًا، والعمل الدائم على تخفيف الأعباء على المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لدعم استراتيجية المملكة نحو 2030، وذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ومن بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم ما يلي: